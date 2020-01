Mayor Oreja titlla el nou govern espanyol de «front popular presidit per la maldat»

L'exministre de l'Interior Jaime Mayor Oreja ha emplaçat aquest divendres a la unitat de la dreta per a "consolidar" una alternativa que freni al govern del "front popular, presidit per la maldat" que ha iniciat "una acceleració cap a l'abisme", en referència al nou executiu de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.En una entrevista a esRadio, Mayor Oreja ha assenyalat que l'executiu de coalició de PSOE i Unides Podem està dirigit "per la maldat" i per un "front popular", que, al seu judici, vol "destruir" l'alternativa de la dreta i agreujar l'"individualisme" a Espanya."Han pactat un procés, el mateix que va fer Zapatero amb ETA, que no va ser un acord, va ser un procés. Ara, el procés legitimarà un referèndum i substituirà un ordre social reemplaçant una societat de valors tradicionals i cristians per un model diferent", ha sostingut.En aquest context, l'exmandatari popular ha subratllat que la dreta "està fracturada". Al seu judici, el Partit Popular està "molt feble" i, Ciutadans "en procés d'extinció" enfront de Vox, "amb un pes parlamentari notable".Així mateix, ha instat al Partit Popular a iniciar una refundació que es dugui a terme en 14 mesos enfront d'"els 14 anys" que es va trigar a reconstruir fins que va arribar l'expresident José María Aznar al Palau de la Moncloa. "Fa falta una alternativa i és el que ha de fer l'oposició", ha asseverat."Ha de treballar sobre com s'aferma una alternativa a Espanya. Amb tres eleccions (autonòmiques) a Galícia, País Basc i Catalunya per a presentar una idea real en les urnes. O avança l'alternativa enguany o retrocedeix per sempre", ha advertit.Finalment, Mayor Oreja ha assegurat que "la dreta només reacciona quan no pot més perquè és egoista per naturalesa". "L'esquerra té un projecte basat en el rancor que li fa més fort", ha reblat.

