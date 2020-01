La Guàrdia Civil dona per acreditada la «comptabilitat paral·lela» de Convergència

Un informe de la Guàrdia Civil dona per acreditat que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) instrumentalitzava les fundacions Catdem, Forum Barcelona i Nous Catalans per beneficiar-se de les seves donacions i gestionava els moviments amb una "comptabilitat paral·lela" que permetia ocultar "possibles operacions fraudulentes", com les que s'investiguen en relació amb els presumptes suborns a canvi d'adjudicacions d'obra pública que s'haurien pogut canalitzar a través d'aquestes entitats.L'informe, de 499 pàgines, datat el 16 de desembre, amplia el que va presentar el jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional que esbossa la manera com CDC es beneficiava de les donacions a les fundacions de manera indirecta, com utilitzant treballadors que estaven en nòmina de Catdem i Forum; o directa, mitjançant l'emissió de càrrecs per serveis molt qüestionats.Segons detalla, entre el material que es va intervenir en l'escorcoll de la seu de CDC es va trobar uns fulls de càlcul amb dues "cares", la "Real" i la "Comptable", que "evidencia l'existència d'aquesta doble comptabilitat" en què determinades partides s'imputen a les fundacions tot i que "el suport real" correspon al partit.Consten unes despeses de personal "reals" així com un conjunt d'ingressos (subvencions, aportacions no finalistes i aportacions de CDC) "inferiors als imputats comptablement", en un "doble vessant del control financer de l'organització" que d'acord amb la Guàrdia Civil, "facilita el control intern, si bé oculta al control extern les possibles operacions fraudulentes".Apunta que "es tractaria d'un sistema que hauria ideat la formació política per modificar a voluntat els estats financers de les fundacions" perquè si bé la doble comptabilitat s'hi relaciona, "la realitat és que aquesta circumstància afecta directament" CDC.Com a conseqüència, sempre segons l'informe policial, el partit augmentava els seus ingressos gràcies a les fundacions, perquè "les quotes, les aportacions no finalistes, les aportacions de CDC i els ingressos extraordinaris, malgrat pertànyer a les fundacions són retirats per ser computats a CDC": Només el 2013, va introduir en la seva comptabilitat 894.270 euros de Catdem i 238.571 euros de Forum."Aquesta maniobra mostraria que, si bé aquestes quantitats les haurien obtingut les fundacions, qui elabora aquests documents té el convenciment que les quantitats no els pertanyen, sinó que qui n'és el veritable propietari no és el partit", conclou la Guàrdia Civil.L'informe recull un exemple de com CDC "instrumentalitza la fundació Catdem per rebre capitals de mercantils que s'emmascaren com donacions però que no hi tenen res a veure". Un dels correus revela que una societat va aportar a la fundació 2.000 euros que el partit va utilitzar per instal·lar un aire condicionat en una de les seves seus a Barcelona.Si bé la Guàrdia Civil no proposa diligències, exposa que la supervisió d'aquests pagaments requeia en Anna Benítez, llavors cap d'Administració de CDC i que tenia "control" sobre els pagaments a les fundacions, juntament amb Carles del Pozo, que treballava en el partit tot i que li pagava Catdem; i el tresorer Andreu Viloca, que hauria estat rellevat d'aquest afer per l'ex-coordinador de règim intern Francesc Sánchez a partir de l'agost del 2014.Quant a la manera en què els diners arribaven a les fundacions, la Guàrdia Civil posa l'accent en l'ús de convenis de col·laboració, pràctica habitual des del 1999. Són de "difícil comprovació" i es podrien emprar "per justificar l'entrada de fons": Figuren empreses que signen convenis amb les dues fundacions gairebé simultàniament i documents amb acords que estan predatats.Consten així mateix com una via d'ingressos per al partit les 'notes o documents de càrrec', "de dubtosa veracitat" i que s'haurien pogut utilitzar "per traslladar fons" amb el pretext d'una prestació de serveis. L'informe detalla que CDC va rebre de grups vinculats i fundacions 23,3 milions d'euros en tretze anys sense a més, aplicar l'IVA. Només entre el 2010 i 2017 va obtenir per aquesta via de 5,8 milions d'euros a Catdem (4 milions) i Fòrum (1,7 milions).Revela així mateix que "CDC obté ingressos que generen dubtes quant a la seva legitimitat", donacions que inexplicablement es concentren en dates concretes i absència d'instruments per controlar les aportacions de més de 300 euros en activitats promocionals que impedeixen comprovar si són legals. Aquest tipus concret d'abonaments es va elevar un 22,81% el 2013 amb 358.785 euros que van entrar l'últim trimestre, la qual cosa podria indicar la "intenció o necessitat del partit d'augmentar els seus ingressos abans del tancament econòmic".Troba a més tot un seguit d'"irregularitats fiscals", com els càrrecs que el partit va emetre com l'absència d'IVA en el repartiment de costos a les seves fundacions i grups el 2013 per 1,2 milions d'euros; una pràctica que "seria continuada en el temps i s'estaria desenvolupant des de l'any 2008, per la qual cosa la quantitat defraudada a l'Administració Tributària a través de l'evasió d'aquestes càrregues fiscals seria molt superior" perquè tampoc no pagava l'impost de societats.

