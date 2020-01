Netflix se suma a la febre de les rebaixes

Netflix vol implementar noves quotes per aquells usuaris més fidels. La plataforma de sèries estudia oferir un pla de subscripció de diversos mesos amb descompte, una proposta que es presentaria com a alternativa als plans actuals. A dia d'avui, els clients de l'empresa només poden realitzar pagaments mensuals i escollir tres paquets (bàsic, estàndard i premium).Aquest desembre, però, Netflix va posar en marxa una prova pilot a l'Índia que podria exportar a tot el món. Els nous usuaris podran triar entre un pla de tres mesos amb un 20% de descompte, un de sis mesos amb un 30% de descompte, i un de 12 mesos amb un 50% de descompte."Creiem que els nostres usuaris valoraran la flexibilitat a l'hora de pagar diversos meses al mateix moment", ha assenyalat Reed Hastings, conseller delegat de Netflix, en una roda de premsa celebrada a Nova Delhi.La introducció d'aquesta nova mesura, a banda, reforça la posició de l'Índia com a camp de proves de la plataforma de sèries. El passat juliol, la companyia va introduir el seu primer pla únicament per a mòbils, on els usuaris paguen 199 rupies al mes (al voltant de 2,5 euros).

