Junqueras reclama a Sassoli que el reconegui com a eurodiputat malgrat el Suprem

El líder d'ERC Oriol Junqueras ha reclamat al president de l'Eurocambra David Sassoli que el reconegui com a eurodiputat malgrat el veto del Tribunal Suprem . En la petició enviada aquest divendres, Junqueras també demana a l'italià que exigeixi a Espanya el seu alliberament per poder "ocupar el seu escó al Parlament Europeu". El líder republicà defensa que és "fonamental" que la cambra "protegeixi els drets dels seus membres i la seva independència".Per això, Junqueras exigeix a Sassoli que no declari vacant el seu escó i que recordi a Espanya "les seves obligacions respecte a l'aixecament de la immunitat i la cooperació lleial amb les institucions europees".El president del Parlament Europeu, David Sassoli, comunicarà oficialment al ple de dilluns a Estrasburg la seva posició sobre Oriol Junqueras arran de la resolució del Tribunal Suprem que confirma la seva inhabilitació. Els serveis jurídics encara estan examinant la decisió del Suprem i de moment no han enviat la seva opinió a Sassoli, segons fonts del gabinet del president. Les mateixes fonts asseguren que l'italià, per qüestions de procediment, només pot anunciar la seva decisió al plenari.

