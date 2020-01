La Guàrdia Civil cita a declarar deu persones de Girona pel tall del Tsunami a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha enviat una citació a deu persones de Girona perquè vagin a declarar com a investigats pe l tall de l'AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà), organitzat per Tsunami Democràtic els dies 11 i 12 de novembre. De moment, els advocats de la defensa tan sols han esbrinat que els investiguen per tres delictes: desordres públics, danys i contra la seguretat viària.Les deu persones hauran d'anar a declarar a la comissaria del carrer d'Emili Grahit de Girona entre el 14 i el 15 de gener. De moment, les defenses no tenen accés a les diligències prèvies i per això desconeixen més detalls del cas.Aquestes citacions es produeixen després que a mitjans de desembre, la Policia Nacional cités a declarar deu persones pel mateix tall.

