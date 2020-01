Álvarez de Toledo demana a Sánchez que garanteixi la destitució «immediata» de Torra

La portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, ha demanat aquest divendres al president de govern espanyol, Pedro Sánchez, que faci efectiva la "immediata" destitució del president de la Generalitat, Quim Torra, de la presidència i del seu escó al Parlament.En una roda de premsa a la seu de PP a Barcelona, ​​Álvarez de Toledo ha dit que després de la decisió de Tribunal Suprem (TS) sobre la inhabilitació de Torra , el president de la Generalitat és "un okupa al Parlament i un usurpador"."El que ha de fer és abandonar ipso facto el seu escó i la presidència", ha exigit, alhora que ha advertit que si Sánchez no fa efectiva la resolució de tribunal, estarà actuant contra llei.Preguntada per com hauria Sánchez garantir el cessament, ha dit que els socialistes haurien de tornar a aplicar l'article 155 de la Constitució. "Té tots els articles de la Constitució a la seva disposició", ha afegit Álvarez de Toledo.A banda, la dirigent popular ha demanat al president del govern espanyol que anul·li la reunió que va programar amb Torra. Per ella, la trobada és "improcedent" i ha assegurat que, si la trobada s'acaba produint, Sánchez es reunirà "amb un delinqüent de peu".

