De «president legítim» a «usurpador»: les reaccions a la decisió del Suprem contra Torra

Poc després que el Suprem hagi comunicat que manté la decisió de la JEC d'inhabilitar Torra com a diputat i president, les reaccions de polítics i personalitats reconegudes han estat un degoteig constant que han anat de les mostres de suport i ànims fins a les exigències que es posi fi al mandat del 131è president de la Generalitat.



El primer en reaccionar ha estat el portaveu i vicepresident d'Òmnium Cultura que des del seu perfil de Twitter ha mostrat la seva indignació amb el Suprem i ha refermat que donaran suport a "totes aquelles accions que es prenguin per defensar del president i per protegir les institucions". En la mateixa línia s'ha mogut l'Assemblea Nacional Catalana que ha fet un comunicat en el que exigeix al Parlament que apliqui la resolució que ratifica a Torra com a president i que es va aprovar al ple el passat diumenge.

Desestimant les cautelaríssimes, el TS s’alinea amb la resolució de la JEC (7/13!) malgrat obrin la porta a seguir el procediment. Pretenen inhabilitar el MHP electe @QuimTorraiPla per la porta del darrera. Inconcebible. El Suprem contra Europa, el Suprem contra la democràcia. — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) January 10, 2020

De fet el president del Parlament Roger Torrent ha trucat al president Quim Torra per confirmar-li que continua sent diputat Des de les files de l'executiu també hi ha hagut diverses piulades com la del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet que ha parlat d'un intenta d'inhabilitar a Torra "per al porta del darrera". El número dos de la Generalitat i coordinador general d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès també s'ha mostrat al seu costat.Per contra, la dreta ha tret pit i ha aprofitat per afegir pressió al govern de Pedro Sánchez exigit-li la immediata destitució de Torra. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas ha celebrat la notícia i ha exigit al socialista que posi fi al diàleg amb els independentistes, mentre que el número 1 del PP, Pablo Casado s'ho ha anotat com un mèrit més dels populars: "El Suprem ratifica la decisió de la Junta Electoral, propiciada pel recurs del PP".Ara bé, qui ha carregat més durament contra la figura del president ha estat la portaveu dels populars al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha exigit la immediata destitució de Torra i a qui ha etiquetat d'"okupa al Parlament" i "usurpador al capdavant de la Generalitat".Qui no ha fet gaire soroll han estat les files socialistes i les dels comuns, de qui no s'ha conegut cap pronunciament.

