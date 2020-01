El jutjat de Manresa tomba l'«habeas corpus» de la família de Junqueras

‼️ Artur Junqueras i Neus Bramona, pare i dona d'Oriol @junqueras, presenten un habeas corpus al jutjat de Manresa per demanar la seva posada en llibertat immediata🎗️ pic.twitter.com/cD3UxGMmSL — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 10, 2020

El jutjat de Manresa ha inadmès l'"habeas corpus" demanat per la família d'Oriol Junqueras, un mecanisme que s'aplica quan l'implicat creu que està en situació de "detenció il·legal". La magistrada del jutjat de primera instància i instrucció número 1 recorda, com la fiscalia, que l'empresonament està dictat per una autoritat judicial, cosa que fa que no es compleixin els requisits per posar l'empresonat immediatament a disposició judicial. La decisió no es pot recórrer.Han estat el pare del dirigent, Artur Junqueras, i la parella, Neus Bramona, els que han registrat aquest divendres al matí el procediments als jutjats més pròxims a la presó de Lledoners acompanyats del secretari d'organització d'ERC, Isaac Peraire. L'advocat Andreu Van den Eynde ha indicat que no han prioritzat mai aquesta estratègia, però després de la decisió del Tribunal Suprem "és una necessitat bàsicament de pressió de l'entorn de l'Oriol".Van den Eynde també ha subratllat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja no pot fer res "més enllà d'al·lucinar", i ara només queda la via del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans. També ha opinat que la mobilització que hi haurà farà que s'obri la carpeta de l'indult, encara que els presos no ho vulguin.

