Salvador Illa serà el nou ministre de Sanitat

.⁦@socialistes_cat⁩ Aquest és el meu regal al futur ministre perquè seguim essent fidels al llegat d’Ernest Lluch. Endavant, Salvador! Endavant, socialistes! pic.twitter.com/N9EYr7uOGN — Miquel Iceta Llorens /❤ (@miqueliceta) January 10, 2020

Salvador Illa, actual secretari d'organització del PSC i mà dreta de Miquel Iceta, serà el nou ministre de Sanitat del govern de Pedro Sánchez, segons ha avançar La Vanguardia i ha pogut confirmar. El dirigent serà la veu dels socialistes catalans al nou govern de coalició, on han apostat per un perfil molt orgànic per tenir-hi representació. De fet, Illa és també un dirigent de la confiança de Sánchez i un dels negociadors clau de l'acord del PSOE amb ERC per a la mesa de negociació i la investidura.Es donava per descomptat que, més enllà de la presidència del Congrés per part de Meritxell Batet, el PSC comptés amb un ministre del PSC. El mateix Illa, que va ser alcalde de la Roca del Vallès entre 1995 i 2005, va descartar inicialment la possibilitat que fos ell. "No crec que sigui jo", va dir en una entrevista a Rac1. Més enllà d'Illa, s'havia obert la possibilitat que els socialistes catalans comptessin amb un segon ministre i el nom de l'expresident del Senat Manuel Cruz era el que estava sobre la taula per comandar la carpeta de Cultura.El número dos del PSC se suma a l'executiu de Sánchez, a qui només li falta definir les carteres d'Administració Territorial, Justícia i Cultura . Illa ha treballar en els darrers dos mesos colze a colze amb el ministre i número dos del PSOE, José Luis Ábalos, i la portaveu al Congrés, Adriana Lastra, per segellar una entesa per l'abstenció dels republicans a la investidura de Sánchez.Amb la tria d'Illa, que ocuparà un ministeri que té gairebé totes les competències transferides a les comunitats autònomes, Sánchez s'assegura la complicitat i fil directe amb el PSC. Els socialistes catalans reivindiquen la figura d'Ernest Lluch, el primer ministre de Sanitat de Felipe González i que va garantir la universalitat de la sanitat. Miquel Iceta ja s'ha felicitat de la notícia.

