ERC sol·licita la compareixença de Marlaska per explicar les detencions dels CDR

El grup parlamentari d'ERC al Congrés ha sol·licitat la compareixença del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè doni explicacions sobre les detencions de nou membres dels CDR el passat 23 de setembre que finalment han estat excarcerats. Els republicans han registrat també una bateria de preguntes sobre la operació policial i judicial."Per ara no es coneixen els detalls de com s'ha gestat aquesta operació ni quins són els indicis reals i tangibles que van motivar una actuació tan agressiva per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat", argumenten els republicans. Les preguntes van adreçades a esclarir si el ministeri ha iniciat o no una investigació "per conèixer on va fallar la cadena informativa", quins són els "indicis reals que justificaven l'actuació policial" i si el ministre creu que s'ha de "reparar el dany provocat" als detinguts i els seus familiars.Els republicans també pregunten a Grande-Marlaska si han actuat de la mateixa manera amb, per exemple, membres de la ultradreta per casos en què "s'ha demostrat que tenien armes".

Preguntes d'ERC al govern espanyol sobre els CDR detinguts a l'Operació Judes by naciodigital on Scribd

