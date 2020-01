Torra reclama frenar la inhabilitació fins que el Suprem no resolgui sobre el fons de la causa

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionat amb rapidesa a la decisió del Tribunal Suprem de desestimar el seu recurs i mantenir la inhabilitació com a diputat. Torra ha reunit el Govern i els grups parlamentaris independentistes a Palau i, a la vegada, ha presentat un escrit a la Junta Electoral Provincial reclamant frenar la seva inhabilitació fins que el Suprem resolgui sobre el fons de la causa. El Suprem ha considerat que no hi ha cap raó d'urgència que aconselli suspendre l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) sobre Torra -per això ha rebutjat el recurs de la seva defensa-, però no ha resolt sobre la situació del president de la Generalitat, condemnat per desobediència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).En el nou escrit presentat a la Junta Electoral Provinicial, Torra argumenta que s'està incidint en una "vulneració" del dret a la tutela judicial efectiva pel fet d'inhabilitar-lo sense que hagi resolt una segona instància judicial -el Tribunal Suprem- i sosté que aquest fet podria ocasionar-li "perjudicis d'impossible reparació, inclòs la vulneració de drets fonamentals" invocats en el seu recurs. La defensa del president català recorda, a més a més, que el Suprem ha donat cinc dies de marge a la Fiscalia i la JEC perquè presenti recursos a la causa.

