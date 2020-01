Front comú del Vallès per reclamar el tren directe a l'aeroport

La signatura de la carta enviada al conseller. Foto: Albert Hernàndez

La proposta, en vermell, del consistori sabadellenc Foto: Ajuntament de Sabadell

La proposta que va llançar l'alcaldessa de Sabadell , Marta Farrés, abans de Nadal, de "repensar" l'R4 de Rodalies per arribar fins a l'aeroport, davant l'anunci del Govern d'explotar una línia ferroviària fins aquesta infraestructura, ha tingut la resposta dels municipis afectats per donar resposta contra el "centralisme" de Barcelona: Barberà, Montcada i Reixac, Cerdanyola, Vacarisses, Viladecavalls i Terrassa, encara que el seu batlle, Jordi Ballart, ja va mostrar el seu suport públic hores després.Aquest divendres s'han reunit a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), amb el seu president, Ignasi Giménez, per "donar resposta a un milió d'habitants", ha expressat Farrés i ha apuntat que no tot "es resol des del centralisme". Ballart ha afirmat que "hem de reivindicar la nostra veu. Volem protagonisme" i per això, es presentaran "al·legacions al pla de Mobilitat del Vallès".L'alcalde egarenc ha recordat que en el Pla d'infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015 es "contemplava com la millor opció per connectar" amb l'aeroport l'extensió de l'R4. Giménez ha afegit que es tracta d'una proposta "més ràpida, barata i eficient", a mes, també ha de servir per "millorar les expedicions" a Vacarisses i Viladecavalls.Així, després de la trobada celebrada a la seu comarcal han decidit emplaçar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, perquè participi en un consell extraordinari d'alcaldes a través d'una carta.Els càlculs inicials de l'Ajuntament de Sabadell és que la freqüència de combois passaria a ser de 15 a 10 minuts i un viatge des del Vallès a la infraestructura d'Aena seria d'uns 45 minuts. A més, els veïns de l'Hospitalet", ja que també passaria per Bellvitge i el Prat de Llobregat, se'n beneficiarien.

