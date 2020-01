Arrimadas celebra que Torra «ja no és president» i reclama a Sánchez que no parli amb ell

Ciutadans ha assegurat que Quim Torra ja no és el cap de l'executiu perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma urgent l'acord de la JEC que aplica la inhabilitació del president del Govern com a diputat.La líder de la formació taronja, Inés Arrimadas, ha celebrat aquest divendres la decisió del tribunal i ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no es reuneixi amb Torra perquè "ja no és president"."Què ha de parlar amb Torra, que és un exdiputat i expresident condemnat que amenaça cada dia amb saltar-se les lleis?", s'ha preguntat en una intervenció al grup de Cs al Parlament.La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha reclamat a Sánchez que deixi de fer "trucadetes" a Torra després de la decisió del Suprem. "Tan valent va ser per a desobeir, tan valent ha de ser ara per acceptar les conseqüències", ha afegit.Ciutadans ha criticat que el líder arribés a un acord amb ERC per a facilitar la seva investidura i ha afirmat que el socialista s'ha "venut" per unes abstencions i per la formació d'un tripartit a Catalunya, en un futur, amb ERC, PSC i comuns.

