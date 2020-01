La Comissió Europea avisa que les sentències del TJUE són vinculants

La Comissió Europea ha afirmat aquest divendres que tots els estats membres han de "respectar" les sentències de Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè són "vinculants" i ha insistit que correspon al Tribunal Suprem i al Parlament Europeu "analitzar" quines són les conseqüències processals de la decisió de la justícia europea de desembre sobre el líder d'ERC, Oriol Junqueras."La sentència prejudicial del TJUE planteja noves i complexes qüestions legals que correspon analitzar en primer lloc a el Parlament Europeu i els tribunals nacionals", ha expressat en una roda de premsa la portaveu de l'executiu comunitari Dana Spinant. A més, ha remarcat que Brussel·les respecta "per descomptat" l'ordre constitucional espanyol.L'executiu comunitari també ha assegurat que està "estudiant" quina és la "situació legal" que deixa la decisió i que "no té més comentaris a fer" sobre aquest assumpte.Per altra banda, un altre portaveu de la Comissió Europea, Stefan Keersmaecker, ha recordat que "tots els estats membres han de respectar les regles i les decisions" de la justícia europea perquè són "vinculants", així com que la seva postura sobre Junqueras "ha de ser interpretada correctament".Preguntat també per les raons que porten a l'executiu comunitari ha actuar contra països com Polònia o Hongria per violar l'estat de dret i no contra Espanya per la qüestió catalana, Keersmaecker ha conclòs que "evidentment cadascú ha de ser avaluat per separat".Els serveis jurídics del Parlament Europeu estan estudiant què passa amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, després que el Tribunal Suprem hagi ratificat que, en contra del criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, està inhabilitat, seguirà empresonat i no és necessari demanar cap suplicatori a la cambra europea. La portaveu del Parlament Europeu Delphine Colard ha assegurat durant la roda de premsa prèvia al plenari de dilluns que s'està "examinant" la interlocutòria del tribunal espanyol i que es donarà una resposta en les pròximes hores.Fonts de l'Oficina del Parlament Europeu a Catalunya asseguren aque la previsió és que el posicionament es conegui entre aquest divendres a la tarda i dilluns, just el dia en què ha de començar la sessió en la qual es preveu la presència de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. De fet, el president de la cambra, David Sassoli, explicarà el seu posicionament sobre la situació del dirigent d'ERC.Aquest dimarts el Parlament Europeu va incloure Oriol Junqueras dins de la llista d'eurodiputats encara que la Junta Electoral Central hagués ordenat la seva inhabilitació. Ara, amb la decisió del Suprem, la cambra ha de decidir si accepta la decisió de l'alt tribunal o bé es remet al que va dictar el TJUE.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor