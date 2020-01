Totes les novetats de la nova edició d'«Operación Triunfo»

Vista exterior del Parc Audiovisual de Catalunya, que acollirà una edició més d'OT. Foto: Marc Solé

L'equip de docent, jurat i direcció a la presentació de la nova edició d' "Operación Triunfo". Foto: Marc Solé

Una de les sales de composició pels participants. Foto: Marc Solé

Google Assistant ofrecerá contenido exclusivo de la Academia, imágenes inéditas, la agenda del día e incluso un quiz diario en el que se sortearán 10 entradas para la Gala Final 🎁 #LlegaOT2020 pic.twitter.com/viEI7k1oa8 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) January 9, 2020

El Parc Audiovisual de Catalunya, situat a Terrassa, ha acollit aquest dijous l a presentació de la 3a edició Operación Triunfo, el concurs de talents musicals de TVE que començarà aquest diumenge, 12 de gener, amb la tradicionalment anomenada "Gala 0". D'aquesta manera, en la primera posada en escena hi actuaran per primer cop els 16 talents que integraran l'acadèmia més famosa de la televisió.A l'acte, que ha estat encapçalat per Roberto Leal –presentador del programa per tercera vegada consecutiva- hi ha acudit el jurat i els professors, entre els quals hi ha moltes cares noves, però també cares arxiconegudes, com la de la catalana Nina, que s'hi reincorpora.En una roda de premsa integrada per tot l'equip d'OT, liderat un cop més per Tinet Rubira i Noemí Galera, desenes de periodistes acreditats hi han pogut conèixer de primera mà els detalls de la nova temporada, el qual arriba carregat de nombroses novetats.Una de les novetats importants d'aquesta nova entrega és l'increment de l'exigència: tal com ha anunciat el mateix Rubira, el mercat és cada cop "més exigent", pel que volen pujar el llistó proporcionant als alumnes "més eines i més classes". A més, enguany podrà haver-hi més de dos participants en gales i el "favorit" també podrà estar-hi. De ben segur les espatlles dels 16 joves protagonistes notaran la pressió des del primer moment.Si en una cosa han concordat els membres de la cúpula de l'organització del programa ha estat en la "singularitat" dels 30 finalistes . D'aquests en sortiran 18 preseleccionats i només 16 passaran a conviure a la casa a partir de la primera gala de diumenge. Els joves talents finalistes han estat seleccionats entre més de 10.000 postulants en nou ciutats espanyoles.Noemí Galera, directora de l'acadèmia, ha parlat d'un "càsting fantàstic", anunciant que molts dels seleccionats ja componen les seves cançons. Galera ha remarcat que la seva obligació "és cuidar-los", per prosseguir anunciant la gran varietat d'estils dels futurs participants, un dels quals s'endurà els 100.000 de premi d'aquí a tres mesos.Toñi Prieto, directora d'Entreteniment de RTVE, ha volgut anar més enllà i ha asseguratque cada candidat aportarà "històries personals molt properes", i ha afegit que "cap d'ells deixarà indiferent al públic". A més, segons Prieto, els seus reptes i superació faran a l'audiència "empatitzar més amb ells".Preguntat pels quatre membres del jurat, Tinet Rubira, director d'OT ha exclamat: "Volíem aquests i els hem aconseguit". Amb aquest revelador missatge feia referència a l'equip format per Javier Llano, director de Cadena 100, Javier Portugués; "Portu", músic i director artístic; Natàlia Jiménez, cantant de La Quinta Estación i Nina, cantant catalana i primera directora de l'Acadèmia d'OT, a la que torna 15 anys més tard. El claustre de professors també pateix modificacions. Així i tot, els també catalans Noemí Galera i Manu Guix seguiran sent directora de l'acadèmia i director musical, respectivament.Les novetats entre l'equip docent són Zahara, un dels principals referents de la música indie espanyola, que serà professora de cultura general i l'artista multidisciplinari amb 27 anys com a experiència al sector i Ivan Labanda, que impartirà classes d'interpretació. El duet Cristian&Mario ensenyarà dansa urbana i la cantant Natalia Calderón ensenyarà veu i cant. Per altra banda, Cesc Escolà serà el fitness coach i Eirian James, english teacher. Consulta aquí tots els detalls sobre les cares noves del claustre de professors.Un dels reptes més importants de la pròxima edició del programa es basa en la professionalització dels 16 aspirants. Després de finalitzar el contracte amb Universal, per primer cop l'acadèmia no està lligada a cap discogràfica. Tinet Rubira ha volgut recordar que en aquesta temporada els joves artistes estan vinculats a OT, que en la nova entrega els proporcionarà tres sales destinades a la composició de temes propis.Pel que fa a aquest canvi, la direcció de l'acadèmia assumirà les tasques de professionalització dels joves participants. Per això, un mànager assessor vetllarà per la seva entrada al mercat musical ja des de dins la casa, des d'on podran ser fitxats per companyies com Sony, Warner o la mateixa Universal en un sistema de draft.Respecte a la desvinculació de la citada discogràfica, Rubira ha assegurat que el programa no necessita un propulsor extern. En relació a aquest fet, ha explicat que els recursos digitals "són una gran eina" per a viralitzar actuacions d'artistes emergents.A més, el nou sistema, segons ha explicat el director d'Operación Triunfo, evita monopolis en una cadena pública i dona més llibertat a les discogràfiques, que podran fer una selecció "més personalitzada en comptes de comprometre's amb 16 persones" com fins ara.Si el programa creix, el seu plató també ho fa: OT 2020 comptarà amb un plató de 1.200 metres quadrats i 300 més de pantalles LED amb escenari 360 graus. 500 focus lluminosos dinamitzaran la il·luminació i 10 càmeres HD, una Spydercam amb total llibertat, una càmera en grua i dues d'inalàmbriques portaran a l'espectador els plànols més espectaculars.Tanmateix, l'espectacularitat de l'espai també pot portar maldecaps als concursants. Tal com han recalcat Nina, una de les membres del jurat, "serà difícil d'omplir-lo", per afegir que "no hi ha assignatura que et pugui ensenyar a tenir pes escènic" davant un plató tan gran.Una de les grans bases del programa en aquesta nova edició segueix sent l'univers digital. A OT 2018, el 25% del contingut relacionat amb OT es feia a través de plataformes digitals. A més, el 14% de l'audiència va visionar-lo per mitjans com l'ordinador, el mòbil o tablet.Amb vista a aquesta dada, la nova entrega d'OT incorporarà el canal 24h de Youtube, on l'audiència podrà seguir en directe l'activitat de dins la casa tant de dia com de nit. En aquest aspecte Ignacio Gómez, director d'Innovació i Anàlisi de RTVE, ha indicat que l'audiovisual "ha canviat" i el programa "s'ha sabut adaptar-hi".La web de la nova temporada oferirà l'última hora del que succeeixi a dins de la casa i a les gales. També s'hi pot trobar els perfils detallats de cada concursant, les seves millors actuacions i el resum diari, així com de les gales.La gran novetat digital de la nova edició és la col·laboració amb Google per aconseguir una acció de veu (app) que permetrà disposar d'informació exclusiva del que passi a dins de l'acadèmia. L'aplicació estarà disponible pels usuaris que comptin amb Google Assistant , present tant en altaveus com en mòbils. L'acció s'iniciarà amb l'ordre "Ok Google, quiero hablar con Academia OT". El seu contingut serà actualitzat tres cops al dia: novetats, àudios dels millors moments i comentaris exclusius de participants, professors i artistes convidats.

