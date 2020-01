Sánchez defineix el govern a l'espera de triar un ministre de Justícia

Continua el degoteig de noms que formaran part del nou executiu de Pedro Sánchez, tot i que encara es desconeix qui ocuparà una de les carteres que s'intueixen clau de cara a la pròxima legislatura. Es tracta del Ministeri de Justícia, fins ara ocupat per Dolores Delgado. Segons ha avançat EFE aquest divendres, Delgado no continuarà al capdavant de l'ens.El nou titular de Justícia tindrà un paper cabdal durant els pròxims quatre anys per dotar d'estabilitat al govern del PSOE i Podem. Un dels motius que han fet president a Sánchez és el seu compromís explícit de "desjudicialitzar" el conflicte polític amb Catalunya , un compromís que figura en l'acord que van segellar els socialistes amb ERC.Mentre Sánchez estudia quina és la figura adient al capdavant del Ministeri de Justícia, la resta de carteres es van omplint. L'últim nom que ha transcendit ha estat el de Salvador Illa, número dos del PSC, que serà el nou ministre de Sanitat , segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar. D'aquesta manera, Illa serà la veu dels socialistes catalans al govern de Sánchez.Els altres noms que també s'han fet públics aquest divendres són els d'Arancha González Laya i José Luis Escrivá. La primera, segons ha avançat eldiario.es , estarà al capdavant del Ministeri d'Exteriors, mentre que el segon serà el màxim responsable de Seguretat Social, Inclusió i Migracions.L'entrada d'Unides Podem a l'executiu espanyol ha donat cinc ministeris a la formació liderada per Pablo Iglesias . El líder del partit ocuparà la vicepresidència social, mentre que Irene Montero, portaveu del grup, serà Ministre d'Igualtat.La diputada gallega Yolanda Díaz assumirà Treball i Alberto Garzón serà a l'executiu com a ministre de Consum. Per altra banda, el sociòleg i economista Manuel Castells serà el màxim responsable de la cartera d'Universitats.L'altra gran novetat és la quarta vicepresidència de l'executiu i els seus respectius noms . A banda de la cartera -ja coneguda- centrada en l'àrea social i l'Agenda 2030, que tindrà Iglesias, s'ha confirmat que en el segon esglaó més alt del govern hi haurà Carmen Calvo, que repeteix en el càrrec -serà vicepresidenta primera de Presidència i Relacions amb les Corts, competències en memòria democràtica incloses-.Nadia Calviño continuarà centrant-se en la carpeta econòmica, mentre que Teresa Ribera ocuparà la vicepresidència per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.La resta del Govern estarà compost per María Jesús Montero, que serà ministra d'Hisenda i portaveu; José Luis Ábalos, ministre de Transports; Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior; Margarita Robles, ministra de Defensa; Reyes Maroto, ministra d'Indústria; Luis Planas, ministre d'Agricultura; Isabel Celáa, ministra d'Educació, i Pedro Duque, ministre de Ciència. A banda de Justícia, també falta conèixer els titulars de les carteres de Cultura i Administració Territorial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor