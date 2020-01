Torra, al Suprem i a la Junta Electoral: «Soc diputat i president de Catalunya»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet aquest divendres al migdia una declaració institucional a Palau després que la sala tercera del Tribunal Suprem hagi desestimat les mesures cautelaríssimes demanades per la defensa de cara a suspendre la inhabilitació exprés com a diputat ordenada per la Junta Electoral Central (JEC). Acompanyat dels consellers i de dirigents parlamentaris independentistes, Torra ha fet aquesta proclama dirigida al Suprem i a la JEC: "Soc diputat i president de Catalunya".La situació del cas, ara mateix, és la següent: el Suprem ha desestimat el recurs contra la decisió de la JEC i ha donat a les parts -el propi organisme electoral i també la Fiscalia- cinc dies per tal que es pronunciïn sobre unes eventuals mesures cautelars, un cop descartades les cautelaríssimes. El Govern ja ha insistit aquests dies que Torra pot seguir sent president sense ser diputat , tot i que de moment manté l'escó i té intenció de continuar exercint el càrrec perquè la sentència no és ferma.Torra, en la declaració institucional, ha assegurat que "no reconeix" les resolucions que l'inhabiliten com a diputat, i ja ha demanat a la Junta Provincial de Barcelona que no executi l'ordre de l'organisme electoral central mentre no es resolguin les mesures cautelars. Segons ha assenyalat el president, l'ofensiva perquè deixi el càrrec suposa un "cop d'estat" i un "atac sense precedents" contra la institució que lidera.El dirigent independentista ha reclamat la fi de la repressió i ha emmarcat la decisió del Suprem en la "causa general" oberta contra els líders del procés. També ha reclamat al Parlament que es mantingui ferm en la resolució aprovada dissabte passat, que el referma en el càrrec, i que es tingui en compte que el seu adeu de la presidència només es pot fer seguint el que estableix el reglament del Parlament i la llei que regula el càrrec. "S'han de prendre les mesures oportunes per protegir la institució", ha resumit.Torra ha comparegut després de reunir-se primer amb els dirigents parlamentaris independentistes i després amb el Govern, convocat de forma extraordinària. A les 12.30 ha rebut el president de la cambra catalana, Roger Torrent, que per telèfon ja li havia confirmat que seguia sent diputat malgrat la decisió del Suprem, i també els màxims responsables a la cambra de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP. Cap a les 13.15, el president ha reunit els consellers en una trobada extraordinària.Fa tan sols una setmana, la JEC va ordenar la inhabilitació de Torra com a diputat arran de la condemna del TSJC. El president va assegurar, també després d'una reunió extraordinària del Govern, que seguiria exercint les seves funcions, i aquest dimecres va presentar el recurs que el Suprem ha tombat. Dissabte passat, el Parlament el va ratificar en el càrrec a través d'una proposta de resolució votada per l'independentisme i en la qual els comuns es van abstenir. El PSC, en canvi, hi va votar en contra.

