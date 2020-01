El primer eclipsi penombral de Lluna del 2020 serà visible a Catalunya

Un #EclipseLunarPenumbral ocurrirá el 10 de enero del 2020, siendo el primero de los cuatro eclipses lunares penumbrales de 2020



El inicio tendrá lugar a las 17:07 horas UTC

El fenómeno terminará a las 21:09 horas UTC#EclipseLunar pic.twitter.com/QqYBSo2SLB — GREMAT (@Gremat_org) January 8, 2020

El primer eclipsi penombral de lluna del 2020 es podrà veure des de Catalunya avui divendres 10 de gener.Es tracta d'un fenòmen astronòmic en què la brillantor de la Lluna disminueix, de manera que no cal cap instrument especial per a la seva observació. En el moment de l'eclipsi, en direcció sud-oest, es podrà observar, a més, el planeta Venus amb tota claredat, ja que es convertirà en l'objecte més brillant després de la Lluna.L'ombra projectada per la Terra té dues àrees diferenciades: l'ombra i la penombra. La primera és una zona en la qual la llum directa de el Sol es troba completament eclipsada. La penombra, per la seva banda, es caracteritza per ser un sector on la il·luminació del Sol és visible només parcialment. Així qualsevol objecte que travessi aquesta zona de penombra, en aquesta cas la Lluna, estarà il·luminat, però amb menys intensitat de la normal.Segons l'Observatori Astronòmic Nacional, durant el 2020 tindran lloc quatre eclipsis penombrals: el de l'avui, que arribarà al seu màxim a les 21.09; el de el 5 de juny, que serà a les 23.22 hora peninsular i només es podrà observar des de les Illes Balears; el del 4 de juliol i un altre al novembre que es podrà veure des del Japó, Amèrica de Nord i l'Oceà Pacífic.L'inici de l'eclipsi de penombra tindrà lloc a les 18.07 hores. El fenomen acabarà a les 21.09 hores (22.09 hora catalana).

