Llarena manté les euroordres i demana retirar la immunitat a Puigdemont i Comín

El jutge d'instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena manté les euroordres contra Carles Puigdemont i Toni Comín i demana al Parlament Europeu que retiri la immunitat als flamants eurodiputats. Tots dos van rebre la credencial provisional a mitjans de desembre i tenen previst assistir dilluns vinent al ple de l'eurocambra, a Estrasburg, per prendre possessió de l'escó.Llarena els reconeix com a eurodiputats amb immunitat i no podran ser detinguts a la Unió Europea si l'Eurocambra no els la retira. Tanmateix, el jutge instructor manté les euroordres contra ells i rebutja suspendre-les, per molt que, de facto, queden sense efecte. Llarena també ratifica l'ordre de detenció a l'Estat espanyol i determina que poden ser arrestats en territori espanyol.Segons Llarena, la immunitat no s'aplica a l'Estat perquè són processats i no cal demanar suplicatori per poder-los arrestar a Espanya.A banda, el magistrat del Suprem demana a la justícia belga que deixi sense efecte els terminis per resoldre sobre les euroordres fins que el Parlament Europeu decideixi sobre els suplicatoris. A primers d'any, Bèlgica ja va suspendre les euroordres contra Puigdemont i Comín. L'alt tribunal ja va vetar ahir Oriol Junqueras com a eurodiputat en contra del pronunciament de la justícia europea i del recent nomenament dels Verds europeus com a vicepresident del seu grup.

