Qui és Cesc Escolà, el manresà que s'ha convertit en el nou professor de fitness d'«Operación Triunfo»

Escolà juntament amb els companys de carrera que van descobrir-li l'oferta laboral: Miguel Fontecha, Gerard Querol i Gerard Casas. Foto: Arxiu personal

En menys de 24 hores, Cesc Escolà ha passat de ser una persona anònima a convertir-se en un dels noms més buscats per Internet. Aquest dijous, 9 de gener, Televisió Espanyola va emetre, en directe, la roda de premsa de presentació de la nova edició d'Operación Triunfo fotos i vídeo de l'acte ), el concurs musical d'èxit produït per la catalana Gestmusic.Una roda de premsa on es van explicar els detalls del programa televisiu i on es van donar a conèixer tots els professors que tindran els joves concursants que entrin a l'acadèmia. Entre ells s'hi troba el manresà Cesc Escolà que, amb 27 anys acabats de fer, s'encarregarà de dirigir les classes d'educació física."És molt fort tot el que m'ha passat aquests últims mesos", somriu; "es tracta d'un repte que em motiva enormement i que em confirma que tota la feina que he fet fins ara ha tingut i té sentit". Escolà, que va néixer a Barcelona l'any 1992, va marxar a viure, de ben petit, a Manresa: "Em sento manresà; els amics els tinc aquí", confessa, tot afegint que "ara ja fa 10 anys que visc a Barcelona per qüestions laborals, i també m'hi trobo com a casa".Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) i amb un màster universitari en Formació de Professorat sota el braç, ja fa sis anys que treballa com a entrenador de fitness en diversos gimnassos de la capital catalana, duent a terme classes de tot tipus. A banda d'això també exerceix de professor i tutor del grau superior de Condicionament Físic a l'Escola Sant Ignasi dels Jesuïtes de Sarrià, formant futurs professionals del fitness.La notícia que des de Gestmusic buscaven algú que fos graduat en CAFE va arribar-li a través de tres companys de carrera, que van veure l'oferta en una borsa de treball. "No sabia per què buscaven un perfil com el meu però vaig decidir enviar-hi el currículum", explica Escolà a. Al cap de pocs dies, continua, "em van trucar i em van proposar de fer una entrevista".Una de les coses que li van demanar durant la trobada va ser si tenia vergonya: "Em van explicar que si superava la resta de proves passaria a formar part d'un programa de televisió que s'emetria en directe, però no em van concretar quin", assenyala. No va ser fins al cap d'uns mesos que li van desvetllar que aquell programa que fins llavors havia estat una incògnita, es tractava d'Operación Triunfo: "No m'ho podia creure", diu.Un cop amb les cartes destapades, des de Gestmusic li van demanar que elaborés un programa de fitness pensat pels concursants del talent musical: "Me'l vaig currar moltíssim, i fins i tot vaig incloure-hi una reflexió sobre com creia jo que s'havia de concebre l'esport en un concurs com aquest".Després d'una aturada per vacances (a l'estiu), Escolà va rebre, al mes d'octubre, una trucada on el "citaven per fer una entrevista amb gent important de la productora". Va ser allà on li van dir que la feina era seva i que, oficialment, es convertiria en el nou professor de fitness de l'acadèmia, substituint Gotzon Mantuliz (gimnàstica), Magalí Dalix (fitness) i Xuan Lan (ioga). "Faré classe de dilluns a dijous de nou a deu del matí, i tothom que ho vulgui em podrà veure en directe a través del canal OT24horas ", avança el manresà.La nova edició d'Operación Triunfo començarà aquest diumenge, 12 de gener, amb una gala que engegarà a les deu del vespre i que s'emetrà per Televisió Espanyola (TVE). Entre les noves cares que l'audiència podrà veure s'hi troba la de l'actor català Ivan Labanda (que oferirà classes d'interpretació); la de la cantautora Zahara (impartint cultura musical), o la de l'experta en patologies de la veu Natalia Calderón.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor