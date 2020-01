El Tribunal de Comptes també investiga Jové per les despeses de l'1-O

El Tribunal de Comptes ha acordat afegir a la llista d'investigats per les despeses de l'1-O Josep Maria Jové, ex-número dos de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i ara diputat d'ERC, i el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta -qui també era números dos del departament durant l'etapa de Dolors Bassa-, segons fonts de l'òrgan fiscalitzador.Tots dos han estat citats el proper 28 de gener, com la resta d'investigats, entre els quals hi ha Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i 16 alts càrrecs més per conèixer la liquidació provisional de les despeses de l'1-O.Cap d'ells té l'obligació de comparèixer-hi personalment i poden estar representats pels seus advocats, als quals s'informarà dels detalls de la reclamació de les quantitats presumptament desviades. Així, se'ls concretarà la fiança provisional conjunta i solidària a la qual previsiblement haurà de fer front cadascun dels investigats, en cas que siguin condemnats.

