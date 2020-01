La legislatura de Torra i el clima preelectoral

Segon torpede consecutiu del Tribunal Suprem a l'independentisme. Després d'ignorar el dictamen de la justícia europea sobre Oriol Junqueras i impedir la posada en llibertat del líder d'ERC, l'alt tribunal espanyol ha avalat la inhabilitació exprés del president de la Generalitat, Quim Torra , com a diputat. La decisió de la sala tercera del Suprem de desestimar el recurs de Torra i avalar la mesura presa per la Junta Electoral Central (JEC) centra ara totes les mirades en el Parlament de Catalunya. L'ens electoral i el tribunal competent no s'han contradit -tot i que el Suprem encara no ha resolt sobre el fons de la qüestió- i és la cambra catalana qui té sobre la taula la vehiculació dels pronunciaments judicials. La legislatura de Torra està en mans del Parlament."Tan sols el Parlament pot decidir qui és el president i qui deixa de ser-ho". La frase de Torra el vespre del 3 de gener al Palau de la Generalitat, en una compareixença institucional acompanyat de tots els integrants del Govern , ja indicava la pressió que recauria sobre la cambra catalana. De moment, Torra continuarà exercint les funcions del càrrec -també ho va dir divendres passat i ara s'obre un termini de cinc dies per a nous recursos que haurà d'estudiar el Suprem-, per bé que la mesa del Parlament haurà d'interpretar els requeriments que arriben d'instàncies judicials. "Soc diputat i president de Catalunya" , ha insistit el president en la declaració d'avui a Palau.El cas Torra té una dimensió jurídica i una altra de política. En clau jurídica, els següents passos encara són una nebulosa. Tot i que la resolució del Suprem assumeix la pèrdua immediata de l'escó per a Torra -com va resoldre la JEC-, al Govern no es preveia aquest divendres al matí que el president deixi d'exercir les seves tasques a Palau, i ja ha convocat una reunió extraordinària del Govern i contactes amb els grups parlamentaris independentistes. A l'executiu prendran nota que els magistrats del Suprem traslladen a la mesa del Parlament l'execució de les mesures oportunes un cop ha rebutjat el recurs de Torra.De moment, el president del Parlament, Roger Torrent, ja ha expressat públicament - en un tuit previ a la compareixença convocada - que el reglament de la cambra catalana no preveu "la inelegibilitat sobrevinguda" com a causa de pèrdua de la condició de diputat. "La JEC no és un òrgan competent per adoptar aquesta decisió" , ha exposat Torrent, que ha conversat amb el president de la Generalitat i aquest matí s'hi reuneix a Palau. Aquest serà un debat. L'altre, quina incidència té això en la presidència. L'article 67.2 de l'Estatut decreta que el president de la Generalitat "és elegit pel Parlament entre els seus membres". En tot cas, no s'especifica que el president hagi de mantenir la condició de diputat durant la legislatura per continuar al capdavant del Govern. Aquesta és la tesi sostinguda en la darrera setmana pels portaveus de Torra i el seu equip jurídic.La dimensió política de la inhabilitació de Torra tornarà a posar el focus en les relacions entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, erosionades per la falta d'un rumb compartit -com s'ha vist en la confecció dels pressupostos- i les divergències estratègiques en la relació amb el PSOE. Tot i que el Govern va fer pinya quan la JEC es va pronunciar sobre Torra i Junqueras -i ho tornarà a escenificar avui-, les decisions que es prenguin els pròxims dies poden incidir en les desconfiances. I el primer capítol rellevant després de la resolució del Suprem transcorrerà al Parlament, on serà interessant veure els posicionaments dels comuns i el PSC. L'ANC ja ha exigit a la cambra que apliqui la resolució de dissabte passat que ratifica Torra Fa tot just dos anys de la crisi entre JxCat i ERC després que Torrent no vehiculés la investidura de Carles Puigdemont per falta de garanties. El Parlament tornarà a concentrar els focus mentre va prenent cos el clima preelectoral a Catalunya.

