Llibertat sota fiança per als dos últims CDR empresonats

L'Audiència Nacional decreta llibertat sota fiança de 30.000 i 15.000 euros pel Jordi i pel Germinal.

✊ Exigim l'arxivament de la causa per les 9 encausades!



‼️ Per assolir aquestes quantitats necessitarem la col·laboració de tothom:https://t.co/WNawpTd05S pic.twitter.com/zpIbMbLF8E — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) January 10, 2020

L'Audiència Nacional ha decretat llibertat sota fiança per als dos últims CDR de l'operació Judes que quedaven a la presó. El tribunal espanyol demana a Jordi Ros i Germinal Tomàs 30.000 i 15.000 euros respectivament.Alerta Solidària, el col·lectiu que s'ocupa de la seva defensa, ja ha iniciat una campanya a la xarxa per recollir les quantitats exigides.Tots dos van ser detinguts en l'operació policial del 23-S i van ser empresonats sota l'acusació de terrorisme. L'anomenada operació Judes es va efectuar abans de la sentència del procés i es va saldar amb la detenció de nou persones –set de les quals van ingressar a presó-, acusades de pertinença a organització terrorista, estralls en grau de conspiració i fabricació i tinença d'explosius.Després de gairebé tres mesos reclosos, l'Audiència Nacional ha ordenat esglaonadament la llibertat sota fiança per a tots ells.

