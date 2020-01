VÍDEO «De veritat»: Blaumut presenta nou single

De Veritat és una de les 13 cançons que componen 0001, el nou disc de Blaumut que veurà la llum el proper 14 de febrer, i que el grup avança aquest divendres com el primer single ( i videoclip ) de l'àlbum. El quart disc dels catalans s'anuncia com a "conceptual a nivell musical i gràfic", i està produït per Joel Condal, Xavi de la Iglesia i el mateix grup, amb assessorament artístic i els teclats de Dani Espasa.Quant al primer single, 'De Veritat' parla de "retrobar-se amb la pròpia essència", explica el grup. Blaumut estrenarà el nou disc al Festival Strenes de Girona el 30 d'abril (amb entrades exhaurides) i després actuaran a la Sala Barts de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Horta d'Avinyó, Terrassa o Salt, entre altres. Si vols aconseguir les teves entrades per la Sala Barts de Barcelona, aquí pots comprar-les.

