Junqueras: «No és responsable jugar amb la llibertat i les expectatives d’una persona empresonada»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat, com també ho ha fet la seva defensa, el pla del president Quim Torra perquè dilluns sigui a Estrasburg a través d'un permís d'institucions penitenciàries. "No és responsable ni oportú jugar amb la llibertat i les expectatives d’una persona empresonada", ha assegurat el líder republicà en una entrevista concedida a RAC 1 Com va insistir aquest dijous el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, només s'atendran les possibilitats "viables i reals" per aconseguir seure al Parlament Europeu. Junqueras es mostra convençut que ho aconseguiran: "Trigarem una mica més o una mica menys, però guanyarem i exerciré d'eurodiputat".En l'entrevista, Junqueras argumenta que el Suprem creu que està "defensant Espanya" quan en realitat s'està "carregant el seu propi estat". "Com més triguin a rectificar, més dur serà el cop que rebran. Han traspassat els límits imaginables, estan destruint el seu propi estat", assegura. Tot i això, no considera que l'acord d'ERC amb el PSOE per la mesa de negociació estigui en perill.Junqueras defensa que vol anar al Parlament Europeu per abraçar Carles Puigdemont i Toni Comín i els demana "que aprofitin tots els espais per defensar Catalunya, la seva gent i la democràcia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor