​PortCastelló rep el major carregament d'argila de la seva història

La terminal Portsur del port de Castelló acull la descàrrega de 79.597 tones d'argiles, amb destí a la indústria ceràmica de la zona. És el major carregament d'aquest material en un mateix buc que ha rebut mai les instal·lacions portuàries.La càrrega va sortir de Port Pivdennyi, a Ucraïna, en el SBI Carioca, un dels vaixells més grans del món per al transport d'argila, amb 229 metres d'eslora i 32,2 de mànega. El seu agent consignatari és Roca Castellón Consignacions SL.Les dades reflecteixen que PortCastelló està preparat per atracar vaixells de grans dimensions per a empreses que aprofiten l'economia d'escala, ha informat l'Autoritat Portuària en un comunicat.L'anterior rècord de descàrrega d'argila al port es va registrar el novembre de 2018, amb 74.000 tones.L'any passat, van passar pel port un total de 2.661.107 tones d'argila, la qual cosa va significar un creixement del 0.75% en relació a l'any anterior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor