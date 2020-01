Restablerta la circulació de trens a Montcada Bifurcació després d'un matí de retards per avaria

✔️🚆Restablerta la circulació per doble via a l'estació d'@Adif_es de #Montcada Bifurcació.

👉Es restableixen progressivament horaris i freqüències de pas a l'R1, R3, R4 i R7 #equipviari — Equip Viari (@equipviari) January 10, 2020

Cua de gent a l'estació de Rodalies de plaça Catalunya per demanar que li retornin l'import del bitllet. Foto: Arnau Urgell

#ATENCIÓ Derivat de la incidència a Montcada Bifurcació el servei de la línia R7 es presta de Cerdanyola de Vallès a Cerdanyola Universitat. Viatgers disposen de trens de l'R4 amb destinació Terrassa-Manresa per transbordar Cerdanyola del Vallès.@rod4cat @rod7cat — Rodalies Catalunya (@rodalies) January 10, 2020

Tancament de la Prealerta #FERROCAT #ProteccioCivil. Els trens circulen a la línia @rod3cat tot i que amb restriccions. Retards a la @rod4cat i @rod7cat — Protecció civil (@emergenciescat) January 10, 2020

La circulació per doble via a Montcada Bifurcació ja està garantida. Després de tres hores donant pas alternatiu als combois de manera manual, els tècnics d'Adif han restablert la senyalització automàtica de l'estació del Vallès Occidental. Es mantenen retards a a les línies R3, R4, i R7 però es comença a restablir els horaris a totes les línies que han quedat afectades.A l'estació de plaça Catalunya diversos passatgers fan cua per demanar que els retornin els diners del bitllet, per les molèsties que els ha causat l'avaria. Les línies afectades són la R4, que prové de Manresa, la R3, que prové de Ripoll i Vic, la R7, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la R8 de Granollers a Martorell.Durant una estona la línia R3 de Rodalies de Catalunya ha quedat tallada entre les estacions de Sant Andreu Arenal i Montcada-Ripollet però s'ha reobert i els trens circulen amb algunes restriccions.

