Els Tonis de Taradell apliquen per primera vegada un protocol de benestar animal

La Festa dels Tonis de Taradell, l'any passat. Foto: ACN

Taradell acull aquest diumenge, 12 de gener, una nova edició de la Festa dels Tonis . Enguany la cita està marcada per l'aplicació del protocol de benestar animal, que ha elaborat l'Associació dels Tonis de Taradell i FAADA ( Fundació per a l'Assessorament i Acció en defensa dels Animals ), amb Inti veterinari assessors. Declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional, els Tonis de Taradell és una de les festes dels Tres Tombs més importants i concorregudes de Catalunya. Pots consultar la programació de la festa en aquest enllaç En declaracions a, Josep Preseguer, president dels Tonis de Taradell remarca que "cal adaptar la festa a la societat actual i no podem permetre que cap animal que participi en la nostra festa pateixi". Aquesta protecció animal es vol combinar amb la conservació del patrimoni.Taradell és el primer municipi que aplica un protocol tan concret. N'hi ha un de més genèric a la resta de poblacions, però "a cada poble i ciutat hi ha animals i circumstàncies diferents", explica el president dels Tonis. Aquest protocol té per objectiu que tots els cavalls es trobin en les condicions òptimes que garanteixin el seu benestar, tant físic com psíquic, abans, durant i després del passant.Preseguer destaca que "l'important" del protocol és que s'ha arribat a un acord entre associació i FAADA, tot i que les discrepàncies entre la permanència de la festa dels tres tombs. A tots els uneix la voluntat de tractar als animals "amb el màxim benestar possible".Aquest diumenge serà la prova de foc, ja que quatre animals aniran monitoritzats per comprovar si estan estressats o no. "L'objectiu és tenir resultats amb aquests quatre animals i ens dirà si ho fem bé o no, i si s'ha de millorar". "A Taradell serà un pla pilot", remarca.Un dels aspectes que destaca Preseguer del protocol pel passant és que "tots els animals són de gent particular", és a dir que no hi ha tractants de bestiar. "Els tractants suposen un negoci i poden portar qualsevol animal", afegeix, mentre remarca que "és el primer any de molts que no hi haurà cap animal contractat per tractants". Preseguer reconeix que s'han perdut una vintena d'animals en el passant, però "volem gent que sàpiga d'on prové l'animal, el seu entorn i que estigui ben cuidat"."Els tractants compren els animals, els domen, fan el passant dels Tres Tombs i els venen" explica, remarcant que "no hi ha res regulat". Per això, per l'assignatura pendent és crear una taula amb el DARP, FAADA, Tonis, tractants per abordar com es compren o com es domen. "S'ha d'evitar que es faci negoci amb aquests animals de qualsevol manera", afirma.En aquest sentit, explica que des dels Tonis de Taradell ja fa temps que es va invertir en patrimoni i a reduir en passant. "Sabem que molta gent vol venir a Taradell perquè saben que estem fent les coses bé i no tindran problemes", explica el president de l'associació.D'altra banda, Preseguer remarca que ara també tenen més informacions d'estudis i arguments per conèixer, per exemple, el pes que pot portar un animal: "un carro pot ser tres vegades el pes de l'animal". "Ens hem pogut documentar i per tant poder fer pedagogia a la societat del que estem fent", afegeix.També destaca, entre altres, que el protocol exigeix que l'animal vingui acompanyat del seu propietari per evitar que una persona "inexperta" es faci càrrec d'un animal que no coneix i viceversa; i que s'ha treballat quins guarniments pot portar l'animal. D'altra banda, en el cas de la música, el nou protocol estableix d'acord amb diversos estudis que només pot sonar la gralla durant el passant.El protocol, al qual ha pogut accedir, es divideix en quatre fases: responsabilitat, abans, durant i després del passant. En l'apartat de responsabilitats, es detalla quines obligacions pel benestar dels animals té l'organització, l'Ajuntament de la localitat i els propietaris, que, per exemple, han de permetre que es comprovi in situ els indicadors de benestar dels animals. També s'exigeix un control per part de veterinaris amb coneixements de fisiologia, etologia i clínica equina, així com la documentació al dia de l'animal.En l'apartat "Abans del passant", s'han d'avaluar les condicions de vida de l'animal, com l'allotjament, l'alimentació, l'estat sanitari i el comportament adequat de l'animal. Per exemple, aquest apartat exclou animals que romanen en boxes tot o la major part del dia; que són alimentats amb palla, o palla i pinso; o que no presentin un estat físic correcte. De fet, a la fitxa d'inscripció es vol conèixer l'historial de l'animal.A "Durant el passant", els indicadors avaluen el transport i càrrega de l'animal; si estan acostumats al contacte amb persones; el comportament; a les ferradures i guarniments; la temperatura; o el recorregut. En aquest apartat, per exemple, es fixen els factors que afecten l'estat de salut i mental dels animals, com els sorolls, les parades i arrancades innecessàries.Finalment, s'avalua a "Després del passant" el temps d'espera, descans i condicions d'allotjament un cop s'ha acabat la participació de l'animal al passant. Per exemple, en aquest aparat s'estableix que el temps de descans no serà menor d'una hora.La comissió dels Tonis de Taradell ja fa temps que vetlla pel benestar animal. El 2018 va començar a treballar amb la protectora d'èquids de Catalunya; i l'any passat ja van fer una aposta important amb mesures per protegir els animals com la retirada de grups de música per no destorbar els cavalls, la prohibició de cotxe durant els passants i la contractació de veterinaris. L'Associació dels Tonis de Taradell va començar a treballar el protocol i FAADA s'hi va afegir al febrer de 2019.

Recull de galeries de fotos de la festa dels Tonis de Taradell

Recull de galeries de fotos de la festa dels Tonis a Osona

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor