La companyia nord-americana Amazon instal·larà un nou centre logístic a Rubí, i contractarà 300 treballadors.Així ho avançava ahir TV3 , que va explicar que Amazon s'instal·larà en una parcel·la d'uns 25.000m2, on ja s'hi està construint un centre de 10.000m2, molt semblant al que ja té la companyia a la Zona Franca, i on estarà en règim de lloguer en una nau propietat de l'operadora Segro.L'objectiu del nou centre és entregar més ràpids els paquets a les rodalies de Barcelona en la modalitat prime Now, els de menys de dues hores, cosa que actualment no és possible a la zona del Vallès, ja que el centre de Martorelles només té 8.000m2 destinats als enviaments ràpids. En canvi, el nou centre de Rubí s'ocuparà íntegrament a aquesta activitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor