Un camió que transportava 200 porcs cau al riu a Lleida

Avui, hem treballat en un accident de trànsit a Albesa (avís 17.09h). Un camió que transportava uns 200 porcs ha caigut des de la ctra LP9221 al riu Noguera Ribagorçana. El conductor ha pogut sortir de la cabina i #bomberscat l'hem extret fins a dalt mentre era atès x @semgencat pic.twitter.com/3lVFSCRuYI — Bombers (@bomberscat) January 9, 2020

El conductor d'un camió que transportava uns 200 porcs ha resultat ferit greu després d'un accident de trànsit a Albesa, a Lleida, on ha caigut des de la carretera fins al riu Noguera Ribagorçana. Els Bombers de la Generalitat, que han desplaçat nou dotacions al lloc, han explicat a Europa Press que la majoria dels porcs han mort a causa de l'accident, i un veterinari de l'empresa s'ha fet càrrec de la resta dels animals.El conductor ha aconseguit sortir de la cabina del camió i els bombers l'han tret del riu perquè l'atengués el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Una grua acudirà al lloc al matí per a aixecar el vehicle, que circulava per la carretera LP-9221.Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 17.09 hores, i a més dels bombers i el SEM també han intervingut efectius dels Mossos d'Esquadra.

