Junqueras acusa el Suprem de situar Espanya «fora de la llei europea»

Avui el TS ha situat l'Estat fora de la llei europea. A Europa van dictar justícia, a l'Estat es dicta presó i persecució. Però la democràcia sempre guanya. Continuaré lluitant pels drets dels ciutadans i per la llibertat. Persistirem! — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) January 9, 2020

Oriol Junqueras ha acusat el Tribunal Suprem, que aquest dijous li ha denegat la immunitat com a eurodiputat en contra de la sentència del TJUE, de situar Espanya "fora de la llei europea". A través de Twitter, l'exvicepresident del Govern ha fet arribar un missatge en què lamenta que "a Europa van dictar justícia, a l'Estat es dicta presó i persecució".Amb tot, el líder d'ERC adverteix que "la democràcia sempre guanya", i anuncia que continuarà "lluitant" pels drets dels ciutadans i per la llibertat. Aquest mateix dijous, el partit republicà ha anunciat que presentarà un recurs de súplica i accions judicials per la immunitat de Junqueras, i ha demanat "protecció" a l'Eurocambra, que abans de la decisió del Suprem ja l'havia considerat eurodiputat

