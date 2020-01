VÍDEO La primera il·lusió òptica viral de l'any

I'm biased here, but this is one of the strongest visual illusions I have ever seen.



None of the colored lines are moving. pic.twitter.com/QcW3u6WFB4 — Chris Said (@Chris_Said) 3 de enero de 2020

L’expert en dades Chris Said va publicar una il·lusió òptica a Twitter el passat 3 de gener que ja s’ha compartit milers de vegades. Mira-te-la i a continuació en parlem.En el gif sembla que les línies canviïn de mida, però no és així. Les línies verticals blaves i vermelles no canvien de mida ni es mouen creant onades: sempre tenen la mateixa longitud. Només canvien les puntes de la fletxa: quan apunten cap a dins, el segment sembla més curt que quan apunten cap a fora.Molta gent no entenia com funcionava fins que un usuari ho va resoldre. Aquí pots veure una captura del gif on podràs veure com les línies mesuren el mateix tota l'estona i que no es mouen. L'efecte ve, només, de les puntes de les fletxes:

