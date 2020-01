El Barça s'estavella contra el VAR i l'Atlètic de Madrid (2-3)

El futbol és imprevisible. Un dels millors Barça de la temporada s'ha desfet a tocar de la línia de meta. En una segona part completament boja, l'Atlètic de Madrid ha capgirat un marcador que, al seu torn, minuts abans havien aconseguit capgirar els blaugrana. Els gols de Correa i Morata en els últims 10 minuts han deixat en paper mullat els de Griezmann i Messi. Koke havia fet el primer. La final de la primera Supercopa a quatre serà completament madrilenya. Els de Simeone s'enfrontaran al Reial Madrid aquest diumenge.



El partit ha començat amb un ritme baix. La sensació general era estranya. De partit descontextualitzat. Silenci a la grada, només trencat en les intervencions de Leo Messi, la gran atracció del públic d'aquesta Supercopa atípica. El Barça ha entrat al partit molt més ràpid que l'Atlètic de Madrid. De fet, els blaugrana han estat els clars dominadors del primer període.

Els de Valverde, guiats per un Messi molt actiu, han monopolitzat el domini del matx. La iniciativa i també la sensació de perill portaven únicament segell blaugrana. Les ocasions més clares s'han concentrat a l'àrea defensada per Oblak, que ha salvat en diverses ocasions el seu equip amb intervencions de mèrit. El primer xut del partit ha sortit, com no podia ser d'una altra manera, dels peus de l'argentí quan passaven pocs segons del 20 de joc.Els matalassers s'han limitat a replegar-se. Malgrat la seva superioritat, el Barça no ha estat capaç de ser resolutiu, una de les grans mancances de l'equip aquesta temporada. La falta de punteria i les bones intervencions del porter eslovè han mantingut l'empat a zero al lluminós.L'inici de la segona part ha estat radicalment diferent al que l'havia precedit 45 minuts abans: els de Simeone han necessitat només una acció per desequilibrar-ho tot. 20 segons. Jugada combinativa molt ràpida que Koke, que tot just tornava de la lesió, s'ha encarregat de finalitzar-la. Menys de mig minut per fer el que el Barça no havia estat capaç de fer en tota una part. 1-0.L'alegria, però, li ha durat molt poc a l'Atlètic de Madrid. Messi -qui, sinó?- ha arreglat el problema en menys de cinc minuts. I ho ha fet amb la cama dreta. Completament desencadenat, l'argentí ha tirat de fúria per fer-se amb l'espai just per batre Oblak. Si el públic havia vingut a l'estadi per a, bàsicament, veure Messi, el capità del Barça els ha sabut compensar.I, si no fos pel VAR, el millor del món hagués remuntat el matx, tot sol, pocs instants després. L'àrbitre, però, ha anul·lat correctament la seva diana s'havia beneficiat d'un control amb les mans. I en mig del breu panorama d'incredulitat que sempre deixa el videoarbitratge a les graderies i a la gespa, Griezmann ha completat la feina. El francès, tot passió -com la resta d'equip- ha fet el segon al minut 62.El Barça ha ofert els millors minuts de tota la temporada. Amb el capità al capdavant, el conjunt català ha passat per damunt dels madrilenys. Al 75, Piqué ha tornat a enviar la pilota al fons de la xarxa. El VAR, però, ha tornat a aigualir la festa. Arturo Vidal estava en fora de joc.I del 3 a 1 al 2 a 2. De la sentència per part del Barça a la igualtat. El futbol és imprevisible. El segon dels matalassers ha arribat de penal. Neto ha fet caure Joao Félix i Morata no ha fallat des dels onze metres. Poc després el VAR ha tornat a ser protagonista. En aquesta ocasió, per beneficiar els interessos del Barça. L'àrbitre ha interpretat que no hi havia mans en una jugada fortuïta.El partit s'ha tornat boig i en la bogeria s'ha fet gran l'Atlètic de Madrid. Els de Simeone han capgirat el marcador a menys de quatre minuts del final. Pèrdua de pilota del Barça que els madrilenys han sabut aprofitar a la perfecció. Correa ha estat l'encarregat de superar Neto. 2-3. La final serà madrilenya.

