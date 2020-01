L'acudit sobre els cognoms de les tres vicepresidentes espanyoles que està arrasant a la xarxa

Els acudits més simples són, de vegades, els més exitosos. N'és un clar exemple el que ha fet l'usuari @SenoritaPuri aquest dijous, que ja acumula milers de comparticions i reaccions, sobre l'anunci dels noms de les tres noves vicepresidentes del govern de Pedro Sánchez."Em decep que la tercera vicepresidenta no es digui 'Calvete'", expressa la publicació, en referència al cognom de Teresa Ribera i el de Carmen Calvo i Nadia Calviño. Calvo, Calviño... Ribera. És cert que "Calvete" hagués funcionat molt millor. Almenys, la mateixa vicepresidenta s'ha rigut amb la broma.Per altra banda, La Moncloa ja ha confirmat oficialment els nomenaments de Podem : Irene Montero assumirà Igualtat, Alberto Garzón serà responsable de Consum, Yolanda Díaz comandarà Treball i Manuel Castells, a proposta dels comuns, gestionarà Universitats. Les quatre vicepresidències dilueixen el poder d'Iglesias.El nou govern serà el que tingui més vicepresidències de la democràcia perquè el màxim fins a la data han estat tres. Va ser el cas de l'executiu de José Luis Rodríguez Zapatero en algunes de les seves fases: d'abril de 2009 a octubre de 2010, amb María Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta primera), Elena Salgado (segona) i Manuel Chaves (tercer); i de l'octubre de 2010 a juliol de 2011, amb Alfredo Pérez Rubalcaba al lloc de de la Vega, a més de Salgado i Chaves.També es va envoltar de tres vicepresidències Adolfo Suárez en el govern de la legislatura constituent, de juliol de 1977 a febrer de 1978: Manuel Gutiérrez Mellado, Enrique Fuentes Quintanay Fernando Abril Martorell, per aquest ordre.També s'espera, segons les fonts consultades per Europa Press, que el gabinet de Sánchez, que s'ha compromès a fer públic la totalitat del seu Govern la setmana que ve, compti amb més dones que homes.

