La Moncloa canvia de cara per explicar-se: María Jesús Montero, nova portaveu

Continua el degoteig de noms que formaran part del nou executiu de Pedro Sánchez. Aquesta tarda s'ha fet públic que María Jesús Montero serà la portaveu en substitució d'Isabel Celaá. A banda, continuarà al capdavant del ministeri d'Hisenda. Montero és de les figures de l'equip socialista que millor relació té amb Podem. De fet, va formar part de l'equip negociador de l'acord amb els de Pablo Iglesias.L'altra gran novetat d'aquest dijous és la quarta vicepresidència de l'executiu i els seus respectius noms . A banda de la cartera -ja coneguda- centrada en l'àrea social i l'Agenda 2030, que tindrà Iglesias com a responsable, s'ha confirmat que en el segon esglaó més alt del govern hi haurà Carmen Calvo, que repeteix en el càrrec -serà vicepresidenta primera de Presidència i Relacions amb les Corts, competències en memòria democràtica incloses-, Nadia Calviño, ascendida i centrada en la carpeta econòmica, i Teresa Ribera, que ocuparà la vicepresidència per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor