ERC urgeix al Parlament Europeu que reconegui Junqueras com a eurodiputat

Aragonès insta els socialistes a sortir de l'"immobilisme" després que dirigents com Salvador Illa hagin rebutjat tant l'amnistia com els indults dels presos

ERC urgeix el Parlament Europeu a protegir la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat per assegurar el compliment de la sentència del Tribunal de la Justícia de la Unió Europea. Després que el Tribunal Suprem hagi ratificat la inhabilitació del líder d'ERC i la seva continuïtat a la presó, els republicans demanen al president de la cambra europea, David Sassoli, que reconegui Junqueras com a eurodiputat i esmeni la decisió presa pel tribunal presidit per Manuel Marchena."Avui el Tribunal Suprem ha dictat el brèxit judicial de l'estat espanyol", ha sentenciat el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, en una compareixença amb representants de la cúpula republicana. Amb un to contundent, ha acusat el Suprem de "desobeir" i d'"independitzar-se" de la justícia europea i, en definitiva, de situar l'estat espanyol "fora de la Unió Europea" en termes judicials.Aragonès ha avançat que la defensa de Junqueras impugnarà la decisió del Suprem perquè està "desobeint" una sentència europea. Ho farà presentant un recurs de súplica al propi tribunal, però també arribant si cal als tribunals europeus. En el termini més immediat, però, el líder d'ERC extramurs ha anunciat que esgotaran "totes les vies jurídiques i polítiques" perquè dilluns Junqueras sigui a Estrasburg. És per aquest motiu que també emplacen a Sassoli a verificar les credencials del dirigent i a oposar-se al fet que el Suprem s'hagi "saltat una normativa europea".Tot i això, Aragonès ha declinat la via proposada pel president de la Generalitat, Quim Torra, perquè Junqueras sigui dilluns a Estrasburg a partir d'un permís d'institucions penitenciàries. L'advocat Andreu Van den Eynde ja ha donat aquest camí per impossible i Aragonès ha afegit que el que no faran és "plantejar especulacions" i "camins no viables". Al seu judici, aquesta aposta també "dissoldria" el fet que el Suprem és, en aquest cas, qui té la gran responsabilitat de la situació. "El que farem és transitar les vies realistes i transitables per aconseguir, no només la llibertat de Junqueras, si no l'anul·lació de la sentència", ha conclòs.Si bé la decisió del Suprem torpedina el context en què el PSOE i ERC pretenen impulsar la mesa de negociació, el vicepresident ha subratllat que aquest "despropòsit judical" provinent d'una cúpula judicial "capturada per la dreta" referma que cal obrir la via política per resoldre el conflicte. Malgrat que dirigents socialistes com el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, han declinat tant l'amnistia com l'indult, Aragonès els ha emplaçat a sortir d'una actitud "immobilista"."Si volen donar continuïtat al que va començar amb la investidura, han d'abandonar l'immobilisme com la que ha expressat Illa", ha advertit Aragonès. Ha insistit que el Govern de la Generalitat plantejarà a la mesa de negociació tant l'amnistia com l'autodeterminació i ha recordat que aquest diàleg ha de culminar amb un "referèndum" a Catalunya.

