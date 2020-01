La mare del nadó llançat al riu Besòs va demanar ajuda per avortar

La mare del nadó que va ser llançat pel seu propi pare al riu Besòs va demanar ajuda per avortar. Segons publica El Periódico , la jove va acudir als serveis municipals a l'Hospitalet de Llobregat quan ja havia complert els 16 anys amb la intenció d'interrompre l'embaràs. Una acció que, abans que el govern de Mariano Rajoy modifiqués la llei el 2015, era legal de fer sense necessitat de comptar amb el permís dels pares.La jove va assegurar a l'educadora del centre Salut Jove que els seus pares estaven a Bolívia i que, per això, no podia completar aquest tràmit. Mentia. No volia explicar-ho a casa. Finalment, va acabar tenint el seu fill ocultant-ho als seus éssers més propers i va afrontar un part lluny de l'hospital, sense anestesia i amb l'únic suport del pare del nadó, qui va acabar llançant-lo al riu, on el petit va morir ofegat i va ser trobat pels equips d'emergència més de 48 hores després.D'estar vigent la llei orgànica de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs que va aprovar el 2010 el govern de Zapatero, la mare podria haver iniciat els tràmits per avortar el mateix dia que es va presentar al centre municipal de l'Hospitalet.

