La Plataforma per la Llengua ja coneix els tres finalistes del premi Martí Gasull i Roig

La Plataforma per la Llengua ha donat a conèixer aquest dijous els tres finalistes de la setena edició dels premis Martí Gasull i Roig, un guardó que reconeix la trajectòria i les accions d'entitats i persones en la defensa i promoció de la llengua catalana.Entre les més de 600 propostes presentades, els deu membres del jurat han seleccionat les candidatures de La Llibreria Catalana de Perpinyà, Amical Wikipedia i Gaming.cat. A partir d'aquest mateix dijous i fins al 3 de febrer, tothom qui ho desitgi pot votar el guanyador , que es donarà a conèixer el pròxim 17 de febrer al Teatre Poliorama de Barcelona.El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 3.000 euros i un guardó creat per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila, un artista que ha rebut distincions com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya o el guardó dels Premis Nacionals de Cultura.La Llibreria Catalana es va fundar l'any 1986 a Perpinyà i, segons destaca la Plataforma Catalana per la Llengua, és l'única de la Catalunya del Nord especialitzada en llibres en català i de temàtica catalana. Des del 2012 pertany a Joana Serra, una activista cultura amb forta vinculació amb Baó, una comuna francesa situada al departament del Pirineu Oriental.Amical Wikimedia va néixer força més tard, l'any 2008, com a organització independent i sense ànim de lucre per promoure principalment la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure online i escrita per voluntaris. En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua posa en valor la seva tasca de "fer accessible la cultura catalana per a tothom en qualsevol llengua".El grup més novell, Gaming.cat, és una associació de videojocs que creen contingut i promocionen al català. A més, l'organització ha reunit diferents grups de streamers i youtubers que emeten en català i ha creat el podcast Cinc Minuts Més, que s'emet cada mes per donar a conèixer les últimes novetats sobre el món dels videojocs.

