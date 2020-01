Pesic o la incapacitat de fer d'una gran plantilla un gran equip

Aquest balcànic amb nacionalitat sèrbia i alemanya és un veterà tècnic, dels més guardonats del món. Va guanyar un Mundial amb la ja desapareguda Iugoslàvia i dos Eurobàsquets, el primer amb la selecció alemanya i l'altre amb la de Turquia. I el 2002 va aconseguir la primera Eurolliga del Barça al Palau Sant Jordi en una temporada en la qual els barcelonistes també van guanyar la Lliga i la Copa. Un triplet memorable en un equip on sobresortien Jasikevicius, Bodiroga i Navarro. I, com a detall anecdòtic, cal dir que també hi havia l'actual responsable de la secció, Nacho Rodriguez.Però el que pocs saben és que abans de tornar el Barcelona a fer d'entrenador, quan feia d'entrenador al Bayern de Munic, el va destituir el director tècnic del club… que era ni més ni menys que el seu fill.però Josep Maria Bartomeu i el seu ampli equip de consellers confien en ell. La passada temporada molt pocs pensaven que continuaria a la banqueta del Palau, però es va salvar gràcies a guanyar la Copa del Rei.no vol acabar el seu mandat al capdavant del club sense aconseguir una altra Eurolliga, ja que l'última es remunta a la temporada 2009-10, ara fa just 10 anys. El fixatge de Nikola Mirotic va ser un gran cop d'efecte i poc importa el que va costar el jugador (que s'afegia al cost d'altres com Davies o Higgins) que va preferir fitxar pel Barça que seguir a l'NBA o tornar al Madrid. Aquesta decisió va implicar una campanya de desprestigi des de la capital d'Espanya, capitanejada pels mitjans afins a Florentino Pérez.un cop superada, afortunadament, la greu depressió que va patir. Però en aquest cas Pesic considera que està molt lluny de ser un titular indiscutible per la seva llarga inactivitat.I de quina manera! Al club procuren amagar el que costa però dels pocs més del 200 milions que havia costat els darrers anys ara s'ha passat a gairebé 400. Poc importa, pel que sembla, si els èxits esportius acompanyen. És, en això hi ha poc dubte, la millor plantilla del bàsquet europeu però el problema és que això no la converteix de forma automàtica en el millor equip.a un altre de ben decebedor, com va ser la humiliant derrota a casa davant el CSKA de Moscou per 29 punts de diferencia al Palau Blaugrana. El mateix va passar quan, també a casa, es van encaixar 105 punts davant l'Unicaja a la lliga ACB o la més recent, i tornem a l'Eurolliga, a la pista d'un enfonsat Baskonia.no estan gaire contents amb Pesic i les seves formes de fer, més aviat antigues. No entenen alguns dels seus sistemes tàctics, consideren que hi ha massa canvis i rotacions i els enutgen les bronques del "comandant" -així és com se'l coneix-, que acabarà la temporada amb el rècord de faltes tècniques. La majoria les ha buscades voluntàriament perquè considera que és la forma de pressionar els àrbitres. Una tàctica que, com ha pogut comprovar, no sempre és eficaç.i fins que no acabi la temporada no es podrà parlar d'èxit o fracàs. Aleshores veurem si és aclamat i victorejat pels aficionats com va passar contra el Reial Madrid, quan semblava una veritable estrella del rock. Home de fina ironia, Pesic té una frase que repeteix constantment: "Sempre és millor guanyar que perdre", diu. I, naturalment, no li falta raó.l'únic intocable per ell, i amb tenir la millor plantilla del continent es pot esperar el millor. Però en el bàsquet el fonamental és el joc de conjunt, que difícilment aconseguirà al Barça, un equip on a la majoria de jugadors -ja és un secret a veus- els falta esperit de sacrifici defensiu. Passi el que passi, però, a Pesic li quedarà una temporada més de contracte amb el Barcelona.

