VÍDEO Els neonazis d'Hogar Social es presenten a la seu del PSOE a Madrid

❌ Frente a la intolerancia, más fuerza y convicción de nuestros principios socialistas.



No nos vais a callar, no nos vais a amedrentar.



Solo una cosa: Somos y seguiremos siendo el dique de contención ante la extrema derecha. pic.twitter.com/PSY3qUB8Nc — PSOE (@PSOE) January 9, 2020

Una quarantena de membres del grup neonazi Hogar Social s'ha presentat aquest dijous a la seu nacional del PSOE, situada al carrer Ferraz de Madrid. Els ultres s'han presentat a l'edifici poc després de ser desallotjats d'un immoble que ocupaven des de novembre de 2018.El mateix partit socialista ha difós un vídeo a Twitter a on es poden escoltar els neonazis cridant proclames com "ajudes socials pels nacionals". En la mateixa piulada, el PSOE ha denunciat el comportament del grup ultradretà."Davant la intolerància, més força i més convicció amb els nostres principis socialistes", ha piulat la formació. "No ens fareu callar ni aconseguireu que ens espantem"; som i seguirem sent el dic de contenció davant l'extrema dreta", afegeix el PSOE.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor