D'exigir la llibertat «immediata» a reclamar accions contra Espanya: les reaccions en contra del veto a Junqueras

Multitud de reaccions després que la sala segona del Tribunal Suprem hagi comunicat aquest dijous al Parlament Europeu que el Oriol Junqueras està inhabilitat i continuarà a la presó.El president de la Generalitat, Quim Torra, també ha carregat contra el Suprem per no alliberar Junqueras i exigeix el seu alliberament immediat. El cap de l'executiu català també denuncia "la degradació democràtica de l'estat espanyol". El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC ha anat més enllà i ha titllat de "vergonya" la justícia espanyola, assenyalant que "no es pot ignorar el que va sentenciar el TJUE".En la mateixa línia s'ha expressat Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, que ha titllat la decisió del Suprem d'"atac contra els drets de tots els independentistes". En aquest sentit, ha demanat "empara" a les institucions europees i ha tornat a exigir la "nul·litat immediata" de la sentència de l'1-O. A banda, Mauri ha fet una crida a la mobilització: "la resposta de Catalunya s'ha de produir des del carrer i des de les institucions", ha dit.Inés Arrimadas, en canvi, ha celebrat la decisió del Suprem de mantenir empresonat el líder d'ERC: "Es fa justícia, com demanàvem Cs i en contra del que volia l'Advocacia de l'Estat que Sánchez va posar al servei del seu soci condemnat". L'eurodiputada popular Dolors Montserrat és més contundent i assegura que amb aquesta decisió del Suprem "guanya Espanya i guanya la democràcia".Jaume Asens s'ha mostrat encara més contundent, a través d'una piulada al seu compte de Twitter. "El braç judicial de la dreta segueix actuant com si Espanya fos el seu cortijo i no formés part d'Europa. Cal tornar a recordar el que és obvi: Junqueras és eurodiputat i el mandat de Luxemburg vinculant", ha sentenciat.​L'eurodiputat dels Verds José Bové insta el Parlament Europeu a emprendre accions contra Espanya per la decisió de mantenir empresonat el líder d'ERC, que a més ha estat escollit vicepresident primer del grup al qual forma part Bové.Oriol Junqueras no serà dilluns a Estrasburg. La decisió l'ha presa aquest migdia la sala penal, que presideix Manuel Marchena, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del passat 19 de desembre, que deia que l'exvicepresident es va convertir en eurodiputat i tenia immunitat des del moment que es van proclamar els resultats.El Suprem sosté que no ha de posar en llibertat de Junqueras ni tampoc demanar el suplicarori al Parlament Europeu perquè ja ha estat condemnat en sentència ferma a 13 anys de presó. L'alt tribunal entén que la condemna implica l'"exclusió de la condició d'eurodiputat que li va reconèixer el tribunal europeu".Els magistrats del Suprem que han analitzat la sentència dictada per Luxemburg consideren que la immunitat reconeguda per les instàncies europees no suposa un "blindatge" davant la sentència que va "posar final al procés". També descarta que la decisió del TJUE implica la "nul·litat" del judici, que va acabar -com recorda el tribunal- un dia abans que Junqueras fos proclamat europarlamentari electe. El Suprem acorda comunicar la seva resolució a la Junta Electoral Central (JEC) i al Parlament Europeu. De la mateixa manera, l'alt tribunal acorda aixecar la suspensió de la pena de 13 anys d'inhabilitació.La decisió del Suprem impedeix, a banda, que Junqueras coincideixi amb Carles Puigdemont i Toni Comín al Parlament Europeu en la sessió de dilluns. Els dos eurodiputats de JxCat han estat reconeguts com a tals, precisament, arran de la doctrina europea sorgida de la decisió del TJUE sobre el líder d'ERC, que ja apareix en el web de l'Eurocambra. El Govern, per ordre de Torra, havia ordenat "diligència" per tal de preparar, en cas que el tribunal ho demanés, l'alliberament -encara que fos temporal- de Junqueras.La sala tercera del Suprem, a banda, ja ha ratificat l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) d'impedir que Junqueras sigui eurodiputat. La decisió l'ha presa la sala contenciosa-administrativa per unanimitat i manté el criteri de la JEC. L'ens electoral feia referència a l'article 6.2 de la LOREG sobre la "inelegibilitat sobrevinguda" després de la sentència del judici del procés. Aquest és el principal argument del Suprem per rebutjar el recurs de mesures cautelaríssimes reclamades per la defensa de Junqueras.L'alt tribunal considera que, en cas de discrepància, preval la sentència del procés, una sentència ferma que condemna el líder d'ERC a tretze anys de presó pels delictes de sedició i malversació. La interlocutòria feta pública aquest migdia diu que la sala tercera no pot prendre decisions que puguin interferir en l'execució de la sentència de l'1-O. "És obligat donar preferència amb caràcter abstracte. És evident que aquesta circumstància no és favorable als interessos de Junqueras, però es fonamenta en circumstàncies objectives que no vulneren drets fonamentals que s'invoquen", argumenta el Suprem.

