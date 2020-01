Surt el sol a la plana de Lleida després de 14 dies de boira

El sol s'ha deixat veure aquest dimecres al migdia després de 14 dies i 12 hores consecutives de boira alta o baixa a la Plana de Lleida. En aquesta sentit, durant el dia, a la capital del Segrià la boira ha estat alta amb escletxes de sol, mentre que a altres localitats com Cervera i Balaguer ha sortit amb plenitud.El 2019 va ser càlid en general a Catalunya. Gairebé arreu, la temperatura mitjana anual ha estat superior en més de mig grau al valor de la mitjana climàtica del període de referència (1961 - 1990). Només a alguns punts de Ponent, de les muntanyes de Prades, o del Pirineu o Prepirineu es pot qualificar de normal.Segons va informar el Servei Meteorològic de Catalunya, el terç sud del país i bona part de la meitat nord van registrar temperatures d’1 grau més altes que l’habitual, però només en algunes zones del Baix Ebre, la Ribera d’Ebre o del Montsià, així com a zones de més altitud del Prepirineu, del Montseny i de l’Alt Empordà, de la depressió Central, es va superar el llindar d’1,5 graus més. En general, el 2019 va ser un any sec.

