L'espectacle dels fruiters florits d'Aitona, millor experiència turística de 2019

La imatge del bonic indret d'Aitona va ser foto del dia del National Geographic. Foto: Jordi Costa

L'alcaldessa d'Aitona (Segrià), Rosa Pujol, recollirà aquest dijous de mans del president de la Generalitat, Quim Torra, i de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, el premi a la millor experiència turística per la ruta de la floració del presseguer de Fruiturisme en el marc dels Guardons del Turisme de Catalunya 2019 que es lliuren al Palau de la Generalitat.La iniciativa va néixer l'any 2011 de la mà de l'Ajuntament d'Aitona per posar en valor el paisatge i l'activitat agrícola del territori i al llarg dels darrers anys ha experimentat un creixement exponencial, fins a convertir-se en un dels principals reclams turístics de les terres de Lleida i del conjunt de Catalunya.Aquesta distinció és un dels màxims reconeixements en matèria turística que atorga la Generalitat de Catalunya que anualment, a través d'aquests guardons, reconeix la feina del sector turístic català i la seva contribució perquè Catalunya sigui una destinació turística referent a escala internacional.La ruta de la flor del presseguer, premiada per la Generalitat de Catalunya, és una de les principals campanyes turístiques anuals que l'Ajuntament d'Aitona desplega a través del projecte de Fruiturisme ; nascut a la vila l'any 2011 amb l'objectiu buscar noves vies de difusió i promoció turística tot aprofitant i posant en valor el paisatge, l'activitat agrícola i la fruita dolça aitonenques.

