FOTOS i VÍDEO Així és la nova acadèmia d'«Operación Triunfo» per dins

A partir d'aquest diumenge 12 de gener, 18 concursants ocuparan durant tres mesos l'acadèmia d' Operación Triunfo situada, per tercer any consecutiu, al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. Una acadèmia que manté la seva ubicació però que ha renovat la decoració d'alguns dels espais.En una visita a les instal·lacions aquest dijous,ha pogut veure, de primera mà, tots els espais de l'acadèmia i també aquells que durant el programa potser no es veuen massa com la infermeria, la sala de controls i realització o maquillatge.Entre les novetats, a banda de la decoració amb motius musicals en diverses estances, les sales d'assaig s'han insonoritzat per millorar la comoditat dels concursants, ja que abans se sentia el so de la resta de sales. En total són 1.200 metres quadrats on s'han instal·lat 54 càmeres, set amb operador i 47 de mòbils que estan controlades per personal durant les 24 hores del dia.serà de nou el presentador del programa que enguany comptarà amb nous membres. Una de les cares més conegudes i més vinculades al programa és la Nina, que va ser la directora de l'acadèmia durant les tres primeres edicions.L'acompanyaranJiménez, cantant espanyola que es va donar a conèixer amb el grup La Quinta, amb experiència com a jurat en programes de televisió a Espanya, els EUA i Mèxic;, director de Cadena 100, entre altres emissores, que ha estat jurat en anteriors edicions i Javier Portugués, el menys conegut dels quatre per al gran públic. Portu és músic, A&R, director i productor musical.S'eleva el nivell d'exigència als aspirants i s'introdueix més tensió i intriga en les gales, on tots podran ser nomenats. L'Acadèmia, dirigida per Noemí Galera, renova els seus espais i el professorat, amb Zahara, Ivan Labanda, Eirian James, Natalia Calderón, Cesc Escolà i Cristian&Mario. També es reforça l'estratègia digital transmèdia per a ampliar OT més enllà de les gales en web, RR.SS. i el canal d'OT a Youtube i s'amplia l'univers digital amb la nova app per a assistents de veu: “OK Google, vull parlar amb Acadèmia OT”.El concurs televisiu de música arrencarà aquest diumenge amb la gala O a les 22 hores a TVE, on dels 30 finalistes el jurat escollirà als 18 participants que entraran a l'acadèmia. El programa doncs, canvia de dia d'emissió i es farà cada diumenge a la nit.

Jurat Operación Triunfo 2020. Foto: Marc Solé

