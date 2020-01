Absolen els dos independentistes acusats d'amenaçar un simpatitzant de Vox

MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS QUE US HEU ALEGRAT PER LA NOSTRA ABSOLUCIÓ DEL JUDICI CONTRA VOX. #nopasaran — Òscar Cid (@scarCid1) January 8, 2020

Óscar Cid i Manolo Cabrera han quedat absolts dels presumptes delictes d'amenaces a un simpatitzant de Vox. Els dos independentistes estaven acusats d'increpar un home en el marc de la celebració d'un acte de la formació d'ultradreta a Bonavista, a Tarragona, però ara la jutgessa ha ratificat que els fets no són constitutius de delicte. Els fets es remunten al 17 de novembre de 2018 , quan els dos homes es van veure immersos en una trifulga amb un grup d'unionistes, quan van detectar la seva presència mentre estaven asseguts en una terrassa a tocar d'on Vox celebrava l'acte. Tal com defensava el seu advocat, Roger Baiges, finalment s'ha demostrat que no hi havia cap classe d'amenaça de mort i la jutgessa ha descartat qualsevol sanció pels acusats.Cid i Cabrera han rebut el suport de desenes de persones a les xarxes, que han celebrat la notícia. El mateix Cid s'ha mostrat satisfet per l'absolució al seu compte de Twitter i ha agraït el suport del món independentista. "No passaran", ha assegurat.

