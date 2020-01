Luis Gallego serà el nou conseller delegat d'IAG, la matriu de Vueling

El grup IAG, que integra les aerolínies British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, Air Europa i Level, ja sap qui prendrà el relleu de Willie Walsh, conseller delegat del hòlding que va anunciar la seva jubilació el passat mes de novembre. L'escollit ha estat el madrileny Luis Gallego, fins ara president d'Iberia, que es convertirà en el màxim executiu d'IAG el pròxim 26 de març.La confiança de Walsh en el seu successor sembla plena. Aquest mateix dijous, el directiu irlandès ha destacat que Luis Gallego és un "membre clau de l'equip" que ha demostrat "un veritable lideratge durant els últims anys".La seva trajectòria l'avala. Després d'aterrar al sector de la mà d'Air Nostrum l'any 1997, Gallego va arribar a Clickair (la primera low cost d'Iberia) com a director de producció l'any 2006, un càrrec que va ocupar fins que l'aerolínia va fusionar-se amb Vueling.Posteriorment, el directiu va ser un dels principals artífexs de la unió entre Iberia i British Airways l'any 2009, una operació que es va produir en un context de concentració i que va donar peu a la creació d'un dels grups d'aerolínies més grans del món.Els seus mèrits van fer que l'any 2013 fos nomenat president d'Iberia. Sota la seva direcció, la companyia espanyola va tornar als números verds i va erigir-se en l'aerolínia estrella per volar des d'Espanya a l'Amèrica Llatina.Els últims resultats publicats per IAG certifiquen la bona marxa del grup. L'any 2018, el hòlding va aconseguir uns beneficis de 2.897 milions d'euros, un 44% més respecte a l'exercici anterior, mentre que Iberia va guanyar 437 milions d'euros (abans de partides excepcionals), un 16,2% més en comparació amb les dades de 2017.Malgrat tot, Gallego haurà de fer front a una sèrie de reptes que van més enllà del balanç econòmic. Un d'ells passa per solucionar la crisi d'imatge que arrosseguen marques com Vueling, afectades cada any per unes vagues que tenen grans afectacions en aeroports com el del Prat.De fet, Vueling va anunciar una inversió l'any 2018 de 70 milions d'euros amb l'objectiu de millorar la seva reputació. Amb aquests diners, la companyia busca oferir un tracte més personalitzat als viatgers i agilitzar la gestió d'incidències, una de les grans mancances durant els últims anys.A banda, Gallego serà l'encarregat de gestionar l'encaix del grup a la Unió Europea després del Brexit. Per tal que les aerolínies puguin volar entre dos aeroports de la UE, més de la meitat del seu capital ha d'estar en mans d'inversors comunitaris. Gallego ha reiterat que les autoritats corresponents estan al corrent d'IAG, però fins ara no ha donat explicacions públicament sobre aquest assumpte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor