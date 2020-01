El nou govern de Sánchez tindrà quatre vicepresidències

🌹 Por primera vez en la historia, el Gobierno de España estará formado por tres VICEPRESIDENCIAS LIDERADAS POR MUJERES.#EsTiempoDeMujeres ✊ ♀️ pic.twitter.com/eCLrdWFwh0 — PSOE (@PSOE) January 9, 2020

El govern espanyol que dissenya Pedro Sánchez tindrà quatre vicepresidències. Tres estaran liderades per dones del PSOE, mentre que la centrada en l'àrea social i l'Agenda 2030 tindrà Pablo Iglesias, líder de Podem, com a responsable.Les vicepresidències en mans dels socialistes ja tenen els noms confirmats: Carmen Calvo, que repeteix en el càrrec -serà vicepresidenta primera de Presidència i Relacions amb les Corts, competències en memòria democràtica incloses-, Nadia Calviño, ascendida i centrada en la carpeta econòmica, i Teresa Ribera, que ocuparà la vicepresidència per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Així ho ha confirmat el PSOE aquest mateix dijous a través de Twitter.Tot i les presses per dur a terme la investidura, però, Sánchez no definirà el nou executiu fins la setmana vinent . Per altra banda, La Moncloa ja ha confirmat oficialment els nomenaments de Podem : Irene Montero assumirà Igualtat, Alberto Garzón serà responsable de Consum, Yolanda Díaz comandarà Treball i Manuel Castells, a proposta dels comuns, gestionarà Universitats. Les quatre vicepresidències dilueixen el poder d'Iglesias.El nou govern serà el que tingui més vicepresidències de la democràcia perquè el màxim fins a la data han estat tres. Va ser el cas de l'executiu de José Luis Rodríguez Zapatero en algunes de les seves fases: d'abril de 2009 a octubre de 2010, amb María Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta primera), Elena Salgado (segona) i Manuel Chaves (tercer); i de l'octubre de 2010 a juliol de 2011, amb Alfredo Pérez Rubalcaba al lloc de de la Vega, a més de Salgado i Chaves.També es va envoltar de tres vicepresidències Adolfo Suárez en el govern de la legislatura constituent, de juliol de 1977 a febrer de 1978: Manuel Gutiérrez Mellado, Enrique Fuentes Quintanay Fernando Abril Martorell, per aquest ordre.També s'espera, segons les fonts consultades per Europa Press, que el gabinet de Sánchez, que s'ha compromès a fer públic la totalitat del seu Govern la setmana que ve, compti amb més dones que homes.

