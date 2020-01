El Govern qualifica de «xantatge» la suspensió de les activitats de l’esquí escolar

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, ha qualificat de "xantatge" l’ aturada de les activitats del programa d’esquí Esport Blanc Escolar (EBE) 2020 per part dels Consells Esportius de l’Alt Pirineu i Aran. Ho ha fet en declaracions al diari Segre , després que ahiravancés que els consells esportius del Pallars Jussà , el Pallars Sobirà , l'Alta Ribagorça, la Val d'Aran, l'Alt Urgell i el Solsonès han decidit aturar "provisionalment" les primeres sessions del programa a causa dels impagaments d'una part de les subvencions del Consell Català de l’Esport.El president de l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de Lleida (Actell), Joan Ubach, ha explicat aque la Generalitat paga d’entrada el 80% de la subvenció, mentre que el 20% restant s'abona a finals d’any un cop els consells esportius presenten les factures i les justificacions corresponents.Ubach ha explicat que actualment els deuen el 20% dels ajuts corresponents als anys 2018 i 2019, que aproximadament suposen uns 40.000 euros de mitjana per cada entitat. El president de l’Actell, que també ho és del Consell Esportiu del Pallars Jussà, ha mostrat la seva voluntat de seguir amb el programa, però ha avisat que els consells no poden fer-se càrrec de les despeses.Figueras s’ha compromès a pagar les subvencions restants "abans del 24 de gener", i ha culpat del retard als consells esportius per no justificar les activitats a temps. En una piulada a Twitter, el secretari general de l’Esport ha assenyalat que davant la que ha qualificat com a "decisió unilateral" dels Consells, el Govern "està redefinint el model i plantejant-lo amb socis fiables i solvents" per tal de "garantir" la realització del programa en el futur.L’inici del programa EBE a la demarcació de Lleida estava previst per ahir dimecres, quan el primer grup d’alumnes de la ZER Alt Pallars Sobirà s’havia de desplaçar a l’estació de muntanya de Tavascan per realitzar les primeres classes d’esquí nòrdic. El Consell Esportiu del Pallars Jussà també ha suspès la sessió prevista per avui.Emmarcat en el Pla Estratègic d'Esports d'Hivern de Catalunya , el programa Esport Blanc Escolar (EBE) té l'objectiu d'impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d'hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil de 3r i 4t de primària, fent una atenció especial a les comarques pirinenques. L’activitat va néixer fa sis anys i en l’edició del curs passat hi van participar un total de 2.481 alumnes de 60 escoles de nou comarques.

