VÍDEO Bad Gyal i el seu pare Eduard Farelo anuncien els Gaudí 2020

La cantant Bad Gyal (Alba Farelo) i el seu pare, l'actor Eduard Farelo, són els protagonistes de l'espot principal dels Premis Gaudí 2020 on reivindiquen l'apoderament de les dones i la força del cinema. La dotzena edició dels certamens de l'Acadèmia del Cinema Català estrena aquest curtmetratge, anomenat Gaudir, dirigit per Marçal Forés i produït per CANADA, agència que ha donat vida a videoclips d'artistes de renom com Rosalía o la mateixa Bad Gyal.L'espot presenta la relació entre un pare i una filla (jugant amb la dualitat que també representen els Farelo, amb el vincle familiar real), on aborden diverses temàtiques com l'apoderament de la dona davant l'assetjament sexual, el poder del cinema, les relacions paternofilials o els nous codis comunicatius. Gaudir també aposta per un llenguatge contemporani i desacomplexat, per un sentit de l'humor on hi ha espai per a Joc de Trons o Teresina S.A, i fins i tot per conceptes que moltes vegades s'escapen de l'enteniment dels pares, com les xarxes socials i el sexting.La cerimònia tindrà lloc el pròxim 19 de gener a l'Auditori del Fòrum - CCIB, amb l'actriu Anna Moliner com a mestra de cerimònies. La gala es podrà seguir en directe a partir de les 21.50 a TV3, Catalunya Informació i iCat.Les pel·lícules més nominades a la 12a edició dels premis de l’Acadèmia del Cinema Català han estat La hija de un ladrón , amb 13 nominacions; Els dies que vindran, amb 10; i La innocència, amb 7 nominacions. Altres films han aconseguit 5 nominacions, com Dolor y Gloria, o tres com 7 raons per fugir o Merced.Tot i ser la pel·lícula amb més nominacions, La hija de un ladrón no ha aconseguit posicionar-se a la categoria de Millor pel·lícula. En canvi, els quatre films nominats han estat 7 raons per fugir, El viatge de la Marta (Staff only), Els dies que vindran i La innocència.Un total de 33 títols han passat a la segona volta de votacions i optaran als guardons en la gala del 19 de gener a l'Auditori del Fòrum. Els actors Anna Castillo i Oriol Pla han llegit aquest dijous els nominats en les 21 categories en un acte a l'Auditori de La Pedrera.A Millor pel·lícula en llengua no catalana estan nominades El hoyo, La hija de un ladrón, Liberté i Ojos negros. Noms doblement nominats són Eduard Fernández i Aina Clotet, finalistes com a protagonistes per La hija de un ladrón i La filla d’algú, respectivament, i també com a secundaris per Mientras dure la guerra' i 7 raons per fugir.Clotet, ja reconeguda per la seva interpretació a La filla d'algú al Festival de Málaga, es disputa el Gaudí a la Millor protagonista femenina amb Greta Fernández, Concha de Plata a San Sebastián pel seu paper a La hija de un ladrón, María Rodríguez, Bisnaga de Plata a la millor actriu al Festival de Málaga, i la jove actriu debutant Carmen Arrufat, protagonista de La innocència.David Verdaguer per Els dies que vindran, Karra Elejalde, per Mientras dure la guerra i Sergi López, per El viatge de la Marta (Staff only) són els nominats en la categoria masculina, juntament amb Eduard Fernández. Com a secundaris hi ha intèrprets de llarga trajectòria, com Laia Marull, Àlex Brendemühl, Julieta Serrano i Nora Navas; i també actors joves, com Àlex Monner i revelacions com Enric Auquer.

