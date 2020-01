La defensa de Junqueras rebutja el pla del Govern per permetre-li anar a l'Eurocambra

Continuen les discrepàncies entre JxCat i ERC, aquest cop per l'estratègia judicial d'Oriol Junqueras. Mertixell Budó, portaveu del Govern, va explicar ahir que l'executiu seria "diligent" a l'hora d'alliberar el líder d'ERC en cas que el Tribunal n'ordeni l'alliberament per assistir dilluns vinent al Parlament Europeu a Estrasburg. Budó va indicar que, per indicacions del president, Quim Torra, es garantiria la presència de Junqueras a Estrasburg "sigui quin sigui el mecanisme".Aquestes paraules van sorprendre Andreu Van den Eynde, advocat del líder d'ERC, que en diverses entrevistes aquestes últimes hores ha deixat clar que si el Suprem no permet a Junqueras sortir de la presó no hi ha cap més mecanisme per fer que pugui ser a Estrasburg. "Pot haver-hi una sortida a través d'un permís penitenciari, però no ho veig ni tècnicament correcte ni possible, i no entra dins dels nostres objectius estratègics", deia ahir l'advocat a Rac1, i va qualificar l'estratègia de Torra de "món de fantasia".Aquest matí, Budó ha matisat les seves paraules i ha admès que el mecanisme que hauria de permetre a Junqueras anar a Estrasburg depèn de si el Suprem acata la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que el passat 19 de desembre va dictaminar que el líder d'ERC era eurodiputat i tenia immunitat en el moment que van ser proclamats els resultats. Des d'aleshores, la defensa de Junqueras i l'independentisme en general n'ha exigit l'alliberament immediat i la nul·litat de la sentència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor